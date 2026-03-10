Skočile cijene: Dizel u Banjaluci 3,10 KM

10.03.2026
14:53
Euro dizel na jednoj banjalučkoj pumpi danas, 10. marta, dostigao je cijenu od čak 3,10 KM.
I dok cijene goriva u BiH rastu, jutros je na svjetskom tržištu došlo do značajnog pada i iznosile su 90,45 dolara po barelu, pišu Nezavisne.
Zemlje iz regiona već su uvele određene mjere, međutim u Bosni i Hercegovini se tek priča o njima.
Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, komentarisao je aktuelnu situaciju. Opširnije na linku ispod:
Ima li dovoljno goriva u Srpskoj? Evo šta kaže ministar
