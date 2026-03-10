Logo
Large banner

Skočile cijene: Dizel u Banjaluci 3,10 KM

10.03.2026

14:53

Komentari:

0
Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

Euro dizel na jednoj banjalučkoj pumpi danas, 10. marta, dostigao je cijenu od čak 3,10 KM.

I dok cijene goriva u BiH rastu, jutros je na svjetskom tržištu došlo do značajnog pada i iznosile su 90,45 dolara po barelu, pišu Nezavisne.

Zemlje iz regiona već su uvele određene mjere, međutim u Bosni i Hercegovini se tek priča o njima.

Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, komentarisao je aktuelnu situaciju. Opširnije na linku ispod:

Нед Пуховац

Republika Srpska

Ima li dovoljno goriva u Srpskoj? Evo šta kaže ministar

Podijeli:

Tag :

Cijene goriva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

Svijet

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

3 h

0
Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Svijet

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

3 h

0
Пјевач Тони Цетински

Scena

Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

3 h

3
Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Hronika

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

3 h

0

Više iz rubrike

Маричић: Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ уручити Златни грб Бањалуке

Banja Luka

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

3 h

3
Више бањалучких улица сутра без струје

Banja Luka

Više banjalučkih ulica sutra bez struje

20 h

0
Пас

Banja Luka

Kazne do 10.000 KM, a psi i dalje na ulici: Ko je odgovoran?

21 h

0
Осми март: Док једни славе, други протестују

Banja Luka

Osmi mart: Dok jedni slave, drugi protestuju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner