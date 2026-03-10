Oglasio se direktor Spensa o Toniju Cetinskom

Nakon informacija iz Hrvatske da će Toni Cetinski navodno morati da plati 100.000 evra zbog otkazivanja koncerta u Novom Sadu, oglasio se Dragan Đekić direktor Spensa.

Dragan Đekić ističe da to nema nikakve veze sa Spensom, jer oni sa Tonijem Cetinskim nisu ni pravili nikakvu poslovnu saradnju, već su ugovor potpisali sa organizatorom.

"Toni Cetinski nema nikakvu poslovnu saradnju sa Spensom nego sa organizatorom. Ugovor koji Spens ima je sa Balkan Musicom, ne sa Tonijem, tako da nikakve penale on ne može da snosi kada je u pitanju Spens. Zabluda je i to što za povrat novca upućuju na Spens, jer mi ljude upućujemo ka organizatoru i onima koji su prodavali karte", ističe Đekić.

"Mi smo potpisali ugovor sa organizatorom koji će vjerovatno tužiti njegov menadžment, jer je organizatoru napravljena šteta. Mi smo naplatili zakup, odnosno angažovanje prostorija, dvorane, svlačionice… A međusobno, odnose, će rješavati oni, vjerovatno će ga oni tužiti jer je to njih koštalo", tvrdi direktor Spensa.

Na društvenim mrežama šire se informacije da će Toni Cetinski morati da plati penale od oko 100.000 evra, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, hrvatski pjevač Toni Cetinski je prije dva dana otkazao koncert u novosadskoj dvorani Spens, pod navodima kako je to “mjesto koje nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih” i ovo mjesto nazvao logorom. Nakon burnih reakcija javnosti, on je odgovorio na jedan komentar i još jednom šokirao.

Toni Cetinski kaže da ne žali zbog svoje izjave i da nikada ranije ne bi nastupao u Novom Sadu “da je znao za ovu istoriju”.

"Svjesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo da kročim nakon svega. Prijetnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima", napisao je on, a onda dodao:

"Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno", stoji u njegovom komentaru na Fejsbuku.