Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

Ako najbolji srpski teniser Novak Đoković uđe u polufinale Indijan Velsa, srušiće nezamisliv rekord koji nisu uspjeli ni Rafael Nadal a ni Rodžer Federer.
Đoković je poslije skoro jedne decenije obezbjedio osminu finala Indijan Velsa, a ukoliko nastavi niz pobjeda na ovom turniru, mogao bi da postane vlasnik još jednog veoma bitnog dostignuća u svijetu tenisa.
Naime, Đoković je prošle godine došao do treće pozicije vječne liste nastupa na Mastersima, te su ispred njega ostali samo Rodžer Federer i bivši španski igrač Felisijano Lopez.
Ukoliko Novak bude prošao u četvrtfinale, doći će u ovoj klasi turnira iznad Švajcarca koji je sada na 138 učestvovanja na mečevima Mastersa.
No, kako to Srbin uvijek radi, napada vrh i gledaće da do kraja ovog takmičenja preuzme rekord.
Potrebno mu je da dođe do polufinala da bi prestigao Lopeza (139) i bio neprikosnoveni vladar i ove kategorije.
Sve to može da se dogodi na Indijan Velsu, ali da se ne desi u Kaliforniji, već u Majamiju će imati priliku da postane najveći i u ovom segmentu, između svega ostalog, prenosi Telegraf.
