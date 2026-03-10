"Imam problem, frustrira me": Đoković na srpskom otkrio šta ga muči, sad je sve jasno

Novak Đoković uspio je, uz dosta problema, da slomi Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa (6:4, 1:6, 6:4). Mučio se dosta, griješio, posebno u drugom setu. Poslije meča je otkrio da postoji veliki problem sa podlakticom i da ga muči to već neko vrijeme. Zbog toga nosi i poseban steznik na ruci.

"Bitno je kako se pripremiš svakodnevnom životu, da li se sve okreće oko tenisa, da li razmišljaš kako da se unaprijediš, da ne razmišljaš samo o svojoj snazi i da se moliš da ne ogole tvoje slabosti, već da napreduješ. To je holistički pristup koji je važan. Kada imaš dosta udaraca u svom arsenalu onda se osjećaš komfornije da nađeš rješenja, kada se suočavaš sa zidom, sa mentalne strane. Kada nisi presrećan svojim planom A ili planom B, moraš da imaš plan C, D, E, F. Moraš da se adaptiraš uslovima, rivalu. To je lakše reći nego uraditi. Potrebne su godine za razvoj, pričam o najvišem nivou. Imate neke igrače koji su nadareniji od drugih i koji imaju veći teniski IQ od drugih. Ali je konstantnost bitna za dugovečnost i uspjeh", rekao je Đoković poslije meča.

Aleksandar Kovačević ga je pohvalio na svojoj konferenciji, rekao je da mu mnogo znači podrška koju ima od njega. Novak je uzvratio lijepim riječima.

"Želim da ga pohvalim i da mu se zahvalim na lijepim riječima, uzvraćam. Odličan je momak, drag mi je, jedan od dražih kolega na turu. Neko sa kim imam dobar odnos i van terena i na terenu. Igrali smo prvi put na betonu, to je njegova omiljena podloga vjerovatno. Iznenadio me kvalitetom svoje igre, posebno servisom. Mnogo mu je bilo teško 'pročitati' servis. U nekim trenucima kada mu je bio najpotrebniji, nalazio je rješenje, neki fantastični prvi servisi, bio je agresivan sa osnovne linije. Jeste promašivao u tom posljednjem gemu koje su mi donijele pobjedu, ali to je nešto što se očekuje kada imaš visoki rizik, što je razumljivo da mu je bila taktika."

"Imam problem, frustrira me"

Progovorio je Novak o problemu koji ima sa podlakticom. U meču sa Kovačevićem je imao pet duplih grešaka, protiv Kamila Majhžaka je imao pet. Zato nosi steznik na ruci. O tome su ga na srpskom pitali srpski novinari koji se tamo nalaze Aleksandar i Nada.

"Steznik mi pomaže, imam posljednjih par nedelja problem sa podlakticom, posebno kod servisa, otud i te duple greške više nego obično. To me ionako malo frustrira na terenu naravno. Kada igrate kao danas ko dosta lakih poena dobija na prvi servis. Ja to nisam imao, posebno u drugom setu gdje sam morao da se borim sa osnovne linije dok je on lagano prolazio kroz svoje servis gemove. Idemo dan za danom, gledamo kako je. Naravno da mi ne pomaže što igram i dubl. Trudimo se da se nosimo sa tom mini povredom kako god možemo.

"Drejper je top5 igrač"

Naredni rival srpskog tenisera je Džek Drejper i biće to njihov drugi meč u karijeri.

"Što se tiče Drejpera, fantastična je igrač, brani titulu, pauzirao je oko šest mjeseci. Ima kvalitet za top5 na svijetu, to je bio i prije te povrede i pauze. Sada se vratio i stvarno igra na visokom nivou, ovo što sam vidio. Očekujem veliku borbu, ne znam da li ćemo biti u dnevnom ili večernjem terminu, to utiče na taktički igrač. Igram sa ljevorukim igračem, moraću dobro da se pripremim", zaključio je Đoković.