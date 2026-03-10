Logo
Razgovor Putina i Trampa trajao sat vremena, ovo su bile glavne teme

Autor:

ATV

10.03.2026

08:45

Разговор Путина и Трампа трајао сат времена, ово су биле главне теме
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je juče telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom o Iranu i pregovorima o Ukrajini.

Specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije, Kiril Dmitrijev ocijenio je da je telefonski razgovor ruskog lidera i predsjednika SAD bio konstruktivan i da je do njega došlo "u ključnom trenutku".

"Važan telefonski razgovor između predsjednika Putina i predsjednika Trampa u ključnom trenutku. Konstruktivan razgovor trajao je sat vremena. Razmatrana su moguća rješenja za ukrajinski i iranski sukob", napisao je Dmitrijev na Iksu.

On je istakao važnost dijaloga između Rusije i Sjedinjenih Država za energetsku bezbjednost.

"Rusko-američki dijalog je od vitalnog značaja za cijeli svijet, jer se samo zajedno sa Rusijom može obnoviti i osigurati globalna energetska bezbjednost", naveo je on.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov juče je saopštio da su Putin i Tramp razgovarali telefonom o "aktuelnoj međunarodnoj situaciji" na inicijativu američke strane.

"Fokus razgovora bio je na Iranu i pregovorima o Ukrajini" naveo je Ušakov.

