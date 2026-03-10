Logo
Large banner

Tramp: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

Izvor:

Tanjug

10.03.2026

08:05

Komentari:

0
Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Iran da će ga Sjedinjene Američke Države "gađati 20 puta jače nego do sada", ako "učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte unutar Ormuskog moreuza".

- Pored toga, uništićemo lako uništive mete koje će Iranu učiniti praktično nemogućim da se ikada ponovo izgradi kao nacija. Smrt, vatra i bijes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Socijalna istina.

Tramp je istakao da je to "poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz".

- Nadam se da će taj gest biti zaista cijenjen - zaključio je Tramp.

Podijeli:

Tag :

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Svijet

Tramp: Ne želim reći ima li Modžtaba metu na leđima

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

13 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio kada bi rat mogao završiti

14 h

0
Разговарали Путин и Трамп

Svijet

Razgovarali Putin i Tramp

14 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Italiju, osjetio se u više evropskih zemalja

4 h

0
Тежак ударац за Кијев, остали без једног од најбољих пилота: Погинуо пуковник Александар Довгач

Svijet

Težak udarac za Kijev, ostali bez jednog od najboljih pilota: Poginuo pukovnik Aleksandar Dovgač

4 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Pokrenuta nova istraga na Epstinovom imanju zbog sumnje da su tamo sakrivena tijela žrtava

4 h

0
Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Svijet

Tramp: Ne želim reći ima li Modžtaba metu na leđima

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner