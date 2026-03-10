Logo
Pokrenuta nova istraga na Epstinovom imanju zbog sumnje da su tamo sakrivena tijela žrtava

10.03.2026

07:13

Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Istražitelji u Novom Meksiku počeli su u ponedjeljak pretragu bivšeg ranča Džefrija Epštajna, udaljenog imanja gdje su pokojni finansijer i njegovi saradnici optuženi za seksualno zlostavljanje žena i djevojčica.

Pretraga dolazi nakon što je državni tužilac prošlog mjeseca ponovo otvorio istragu, podstaknut novim informacijama iz dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, javlja Rojters .

Nove informacije pokreću istragu

Generalni tužilac Novog Meksika, Raul Torez, odlučio je prošlog mjeseca da ponovo otvori istragu o navodnim kriminalnim aktivnostima na ranču, koji se nalazi oko 50 kilometara južno od glavnog grada države, Santa Fea.

Odluka je donijeta nakon što su u januaru objavljeni novi sudski dokumenti, uključujući i tvrdnju da je Epštajn naredio da se tijela dvije strane djevojčice sahrane u brdovitom području u blizini imanja.

Бил и Хилари Клинтон-27022026

Svijet

Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

„Ministarstvo pravde Novog Meksika će nastaviti da pruža blagovremene javne informacije, pruža podršku žrtvama i prati činjenice gdje god nas one vode“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Policija i psi na imanju

Rojtersov svjedok u blizini ranča u ponedjeljak je čuo lavež pasa i video policijsko vozilo sa nalepnicom „pseća šapa“ kako napušta imanje, što sugeriše da su u potragu bili uključeni psi tragači. Na licu mjesta viđena su i vozila državne policije i lokalne vatrogasne i spasilačke službe.

Prethodna istraga i novi vlasnici

Prethodna istraga protiv Epštajna u Novom Meksiku je obustavljena 2019. godine na zahtjev saveznih vlasti, a potpuna istraga o navodnim napadima koje su počinili Epštajn, njegova saradnica Gislen Maksvel i posjetioci ranča nikada nije sprovedena.

Џефри Епстајн

Svijet

Sud preliminarno odobrio da se Epstinovim žrtvama isplati 35 miliona dolara

Prošlog mjeseca, Novi Meksiko je postao prva američka država koja je osnovala zakonodavnu „komisiju za istinu“ zaduženu za istragu moguće korupcije u javnim službama koja je omogućila Epštajnu da tajno djeluje na ranču 26 godina, sve do svoje smrti 2019. godine.

Imanje je prodato 2023. godine teksaškom biznismenu Donu Hafinsu, koji ga je preimenovao u San Rafael Ranč. Ministarstvo je saopštilo da novi vlasnici sarađuju u istrazi i da su odobrili pristup imanju radi pretresa.

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

