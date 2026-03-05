Objavljivanje podataka o postupcima kijevskog režima prema maloljetnicima nadmašio bi slučaj američkog finansijera Džefrija Epstajna, koji je bio osuđen za pedofiliju, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Mogu da zamislim razmjere tog svjetskog skandala, koji će, naravno, prevazići cjelokupno Epstajnovo nasleđe, kada budu objavljeni podaci o postupcima kijevskog režima prema djeci“, kazala je Zaharova na brifingu, komentarišući zakon koji je Vladimir Zelenski potpisao 2. marta, a koji dozvoljava prisilnu evakuaciju maloljetnika iz područja aktivnih borbi i potencijalnih vojnih akcija bez pristanka roditelja.

O odredbama zakona

Ona je podsjetila da ovaj zakon stupa na snagu 4. marta.

„Ako roditelji odbiju evakuaciju, policija ima pravo da izvede djecu iz regija blizu fronta i preda ih organima starateljstva. Roditelji će moći da vrate svoju djecu u roku od šest mjeseci, ali samo ako žive u bezbjednom području“, istakla je diplomata, pozivajući se na odredbu ukrajinskog zakona.

Zaharova je napomenula da će o bezbjednosti teritorije određivati režim, odluke o evakuaciji donosiće regionalne i vojne administracije.

„Vidjeli smo snimke Ukrajinaca svih nacionalnosti kako ih uvlače u ove iste autobuse i 'odvode na klanicu'. A sada će isto biti i sa djecom. Sada neće biti žena i majki koje će stajati u odbranu odraslih muškaraca. Sada će odrasli muškarci, zajedno sa svojim ženama, roditeljima, bakama i dekama, pokušavati da izvuku svoju djecu iz ove 'crne rupe - vozila za lov na ljude', znajući da ih više nikada neće vidjeti“, ukazala je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Diplomata je naglasila da odobreni dokument, u principu, ne uvodi ništa radikalno novo, već samo legalizuje, čini zakonitom već ukorenjenu praksu prinudne evakuacije maloljetnika u Ukrajini.

Neke nevladine i neprofitne organizacije, poput „Bijelih anđela“ i „Feniksa“, bave se ovim pitanjem, ali zbog toga, sudbina hiljade navodno evakuisane dece ostaje nepoznata.

„Šta će oni učiniti sa tom djecom?“, upitala se Zaharova.

Sudbina djece

Diplomata je upozorila koliko bi tragična mogla biti sudbina evakuisane djece.

Podsjetila je da je 2022. godine Zelenski hitno olakšao i zakonski utvrdio mogućnosti procesa vađenja organa bez pristanka.

„Znamo kako su svih ovih godina ukrajinska djeca, prelazeći granicu sa svojim rođacima, bukvalno nestajala u prostranstvima zapadnoevropskih zemalja. O tome su govorili i sami predstavnici zapadnoevropskih zemalja. Rekli su da je određeni broj maloljetnika prešao granicu, dok su škole i socijalne službe prijavile drugačiji broj, a ipak uopšte nije bilo pravog kontakta sa ovom djecom“, dodala je Zaharova.

Kako je ukazala diplomata, može se vidjeti da svjetska mafija postoji, neka vrsta elitnog lanca za trgovinu djecom.

„Avioni lete pod imenom 'Lolita ekspres', i godinama ih zvaničnici koriste, znajući da male djevojčice – a možda i dječaci – sjede na sjedištima pored njih, koje vode na klanicu, na razvrat“, upozorila je Zaharova.

Prema njenom mišljenju, drugi mogući scenario je da evakuisana djeca završe u programu manipulacije javnim mnjenjem pod sloganom borbe protiv Rusije, koja je navodno otela ukrajinsku djecu – ta djeca će biti oduzeta, zatim će se obračunati sa njihovim roditeljima, a potom će ta djeca biti predstavljana kao takozvana oteta djeca.

Ranije je specijalni izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik saopštio da su ubistva i mučenje civila postali uobičajena praksa Kijeva; to je jedan od načina pritiska na Rusiju.

