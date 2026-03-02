Procurili novi zanimljivi detalji o Epstinovom slovačkom modelu i privatnom pilotu

Prema dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ), Nađa Marcinko, slovačka manekenka koja je postala pilot privatnog aviona Džefrija Epštajna, poznatog kao „Lolita ekspres“, sarađivala je sa saveznim vlastima u zamjenu za pomoć u regulisanju svog imigracionog statusa u SAD.

Jedna od najzagonetnijih figura u Epštajnovoj aferi

Marcinko (40) se smatra jednom od najmisterioznijih osoba povezanih sa aferom oko Džefrija Epštajna, osuđenog seksualnog prestupnika koji je 2008. godine sklopio kontroverzni sporazum o nekrivičnom gonjenju u državi Floridi. U to vreme, on se izjasnio krivim po državnim optužbama za prostituciju umesto da se suoči sa ozbiljnijim federalnim optužbama za trgovinu maloletnicima radi seksualne eksploatacije.

Marcinko je imenovana kao jedna od navodnih saučesnica u sporazumu iz 2008. godine, ali nikada nije krivično optužena. Njeni advokati tvrde da je i sama bila žrtva.

Pismo iz 2022. godine, koje su sastavili federalni agenti i koje je uključeno u objavljene dokumente, prvi put potvrđuje da je između 2018. i 2022. godine Marcinko pružio informacije o Epštajnu i njegovoj dugogodišnjoj saradnici Gislen Maksvel.

Svijet Tramp: Lutnik će svjedočiti pred kongresom o vezama sa Epstinom

Specijalni agent Amanda Jang iz Odeljenja FBI-ja za eksploataciju dece i trgovinu ljudima rekla je da je Marcinko „učestvovao u više telefonskih i ličnih sastanaka“ kao dio istrage o krivičnim prijavama protiv Epštajna i Maksvela, izvještava Njujork post .

Pomoć pri dobijanju vize u zamjenu za saradnju

U zamjenu za saradnju, njeni advokati su zatražili pomoć od FBI-ja kako bi joj se dozvolio boravak u SAD nakon isteka vize 2022. godine. U prepisci sa istražiteljima se navodi da je Marcinko „u velikoj mjeri sarađivala“ i da pokušava da „započne normalniji život“.

U pismu američkim imigracionim vlastima, FBI je naveo da je Marcinko žrtva trgovine ljudima i da se ne može vratiti u rodnu Slovačku zbog mogućih odmazdi nakon saradnje sa saveznim vlastima. U saopštenju podnijetom Službi za državljanstvo i imigraciju SAD navodi se da su je Epštajn i drugi „regrutovali, zadržali i eksploatisali“ u svrhu prisilnog seksualnog odnosa.

Svijet Zaharova o svjedočenju Hilari Klinton: ''Ono što je rekla je čista izmišljotina''

Vjeruje se da je Marcinko stigla u SAD početkom 2000-ih, nakon što je dobila vizu preko modne agencije povezane sa Epštajnovim saradnikom Žan-Likom Brunelom. Tačna godina njenog dolaska nije poznata.

U imejlovima koje je razmenila sa Epštajnom, a koje su pregledali američki mediji, Marcinko navodi da je seksualni odnos počeo 2003. godine, kada je imala 18 godina. Neke žrtve iz Vest Palm Biča rekle su istražiteljima da su bile primorane na seks sa Marcinkom još 2002. godine, kada su obe bile maloljetne.

Prepiska otkriva manipulativnu i toksičnu vezu. Prema porukama, Epštajn je kritikovao Marcinko zbog njenog navodnog neuspjeha da „regrutuje“ druge mlade djevojke.

Veze sa Epštajnom

Oko 2010. godine, prema imejlovima, Marcinko je pokušala da prekine vezu i postane nezavisna. Međutim, komunikacija se nastavila i upravo u tom periodu je dobila pilotsku dozvolu i počela da leti Epštajnovim privatnim avionom, za koji tužioci tvrde da ga je koristio za prevoz žrtava širom svijeta, uključujući i svoje privatno karipsko ostrvo Litl Sent Džejms.

Svijet Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

Godine 2011, pokrenula je sopstvenu avio-kompaniju, Avilup, uz Epštajnovu finansijsku podršku. Prema dostupnim porukama, upravo joj je taj poslovni poduhvat omogućio da ostane u SAD nakon što joj nije produžena manekenska viza.

Komunikacija između Epštajna i Marcinko je prekinuta 2018. godine, iste godine kada je počela da sarađuje sa saveznim vlastima. Nakon što joj je istekla investitorska viza 2021. godine, njeni advokati su se ponovo obratili FBI-ju za pomoć, pokazuju dokumenti.

Marcinko je u sudskim dokumentima Floride optužena za bavljenje seksualnim radnjama sa maloljetnicima kako bi se „zadovoljile Epštajnove kriminalne seksualne želje“, ali nikada nije optužena. Njeni advokati su odbili da komentarišu najnovija otkrića.