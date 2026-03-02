Logo
Tramp razočaran reakcijom britanskog premijera

02.03.2026

16:35

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik nezadovoljan kasnom reakcijom britanskog premijera Kira Starmera

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je za britanski Telegraf rekao da je "vrlo razočaran" u premijera Velike Britanije Kira Starmera jer američkoj vojsci nije ustupio bazu na ostrvima Čagos u Indijskom okeanu.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp brutalno izvrijeđao Britance zbog "misterioznog" ostrva

Baza Dijego Garsija, koja je već nekoliko mjeseci predmet spora između Londona i Vašingtona, nije bila korištena u pripremi američkog napada na Iran.

Radi se o bazi koja se nalazi u blizini Irana, odnosno u Indijskom okeanu, ali je američki zahtjev da se koristi za napad na Iran odbijen. Britanski zvaničnici su citirali međunarodno pravo kao razlog za odbijenicu.

Ipak, britanski premijer je na kraju popustio i dopustio američkoj vojsci korištenje baze Dijego Garsija u "posebne i ograničene svrhe".

Tramp je Starmeru zamjerio što je, kako on kaže, "odugovlačio" s odlukom.

"Od‌jednom je Mauricijus rekao da je vlasnik ostrva. Kir Starmer se protiv njih trebao jače boriti i natjerati ih da ga preuzmu. Jako sam razočaran u njega", rekao je Tramp za Telegraf.

Sukob između Trampa i Starmera oko Čagos ostrva je počeo još prije nekoliko mjeseci, kada je Velika Britanija odlučila vratiti ovo ostrvo Mauricijusu, uz ozbiljan protest iz Vašingtona.

Локација архипелага Чагос
Lokacija arhipelaga Čagos

Razlog za takav stav Trumpa je činjenica da se baza Diego Garcia nalazi van dometa iranskih balističkih raketa, ali u dometu letenja bombardera B2, koje su SAD koristile protiv Irana u sukobu koji se desio sredinom prethodne godine.

