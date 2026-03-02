Endruovim kćerkama zabranjen dolazak na kraljevske događaje

Princezama Beatris i Evgeniji je navodno zabranjeno da prisustvuju Rojal Askotu (tradicionalnom petodnevnom kraljevskom konjičkom događaju u Askotu blizu Vindzora, koji se održava u junu) zbog kontroverzi oko veza njihovih roditelja sa pokojnim, osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom, izvještava Page Six.

Odluka dolazi nakon što su se njihovi roditelji, Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson, ponovo našli pod lupom javnosti. Endru je uhapšen 19. februara 2026. godine, zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja, što je dodatno povećalo pritisak na porodicu.

Odluka je iznenadila sestre

Zbog skandala, Beatris i Judženi je navodno rečeno da ne mogu da prisustvuju predstojećem Rojal Askotu u junu, niti da se pridruže svojim porodicama na Kraljevskoj paradi (svečani dolazak članova kraljevske porodice na hipodrom prije trka). Prema pisanju Dejli mejla, sestre - Beatris (37) i Judženi (35) - bile su „iznenađene“ odlukom.

Isti list izvještava da princ Vilijam i Kejt Midlton žele da drže svoje rođake „na distanci“ i da je zabrana dio šire odluke da se sestre postepeno isključe iz budućih javnih kraljevskih događaja. Vilijam je navodno savjetovao drugim članovima kraljevske porodice da se ne fotografišu sa princezama do kraja godine.

Otac uhapšen, majka u Švajcarskoj

Endru je uhapšen na svoj 66. rođendan zbog sumnje da je Džefriju Epštajnu predao povjerljiva poslovna dokumenta. Ukoliko bude proglašen krivim, prema pisanju medija, suočava se sa maksimalnom kaznom do doživotnog zatvora.

Samo nekoliko sati prije hapšenja njenog oca, Evgeni je viđena kako skija u Gštadu, u Švajcarskoj, sa suprugom Džekom Bruksbankom, njihovo dvoje djece, dadiljom i prijateljima. Jedan očevidac je rekao medijima: „Bio sam iznenađen što sam je vidio. Mislio sam da će se skloniti sa puta zbog svega što se dešava.“

U međuvremenu, majka sestara, Sara Ferguson, navodno boravi u Švajcarskoj. Dejli mejl piše da se šezdesetšestogodišnja Ferguson prijavila u kliniku za oporavak Paracelzus u Cirihu (privatna klinika za oporavak i rehabilitaciju), gdje noćenje navodno košta više od 14.000 evra.

Bivša vojvotkinja bi mogla biti ispitana

Britanski pravni izvori kažu da bi Sara Ferguson mogla da se suoči sa policijskim ispitivanjem ako se vrati u Veliku Britaniju u okviru istrage o hapšenju njenog bivšeg muža. Iako nema dokaza da je počinila bilo kakav zločin, advokat je objasnio da policija možda i dalje ima razloga da je ispiti, jer bi ona mogla biti relevantan svjedok u slučaju.

Ferguson se razvela od Endrua 1996. godine i navodno joj je oduzeta titula vojvotkinje od Jorka u oktobru 2025. godine, usred skandala sa Epštajnom. U to vrijeme, izvor je rekao da će ona „uvijek biti uz Endrua“ i „uvijek ga voljeti“.

