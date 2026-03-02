Srbi u UAE dobili hitno upozorenje, ali ne zbog raketnih udara

Građani Srbije, koji borave u UAE, upozoreni su na potencijalne prevare putem telefona.

Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima upozorila je građane Srbije, koji se trenutno nalaze u toj zemlji, na potencijalne prevare kojima određene osobe, usljed aktuelnih ratnih sukoba, kontaktiraju građane lažno se predstavljajući kao zaposleni entiteta Dubai Krajsis Menadžment i tvrdeći da su povezani sa policijom Dubaija, sa ciljem da pribave lične podatke građana.

"Obavještavamo građane Republike Srbije da je Dubai policija izdala saopštenje u kojem navodi da su došli do saznanja o potencijalnim prevarama gdje određena lica koriste aktuelna dešavanja i kontaktiraju građane lažno se predstavljajući kao zaposleni entiteta Dubai Krajsis Management, lažno tvrdeći da su povezani sa policijom Dubaija, sa ciljem da pribave lične podatke građana", navodi se u objavi Ambasade Srbije u UAE na društvenoj mreži Iks.

Iz Ambasade apeluju na građane da u slučaju ovakvih poziva nipošto ne dijele lične i druge osjetljive podatke putem telefona (OTP kodove za bankovne račune i sl).

"Policija Dubaija je istakla da nikada ne zahtijeva povjerljive podatke ili verifikacione kodove putem telefonskih poziva ili poruka, uz poziv na hitno prijavljivanje radnji ove vrste pozivanjem broja 901 ili putem platforme eCrime posvećene elektronskim prijavama kriminala", dodaje se u objavi.