Sve što vam treba da ostanete povezani: Nove m:tel postpejd tarife - Go Net donosi čak 60 gb mobilnog neta

Neograničeni razgovori, bogati internet bonusi i dodatne pogodnosti koje svakodnevicu čine lakšom - sve to vam donose nove m:tel postpejd tarife uz koje ostajete povezani, bez kompromisa i bez ograničenja.

Neograničeni razgovori, SMS, ali i dodatni bonusi za mobilni internet, uz popuste na mjesečnu pretplatu i mogućnost kupovine najatraktivnijih uređaja na rate bez kamata učiniće svaku komunikaciju jednostavnom i opuštenom. Dodatna pogodnost uključena u svaku tarifu je Move TV - televizija u pokretu, zahvaljujući kojoj omiljene TV kanale možete pratiti gdje god da se nalazite, direktno na mobilnom uređaju.

Posebno mjesto u novoj postpejd ponudi zauzima Go Net tarifa, koja tokom promotivnog perioda donosi duple bonuse za mobilni internet – čak 60 GB. Dovoljno za bezbrižno surfovanje, gledanje video sadržaja, korištenje društvenih mreža i stalnu povezanost s onima koji su vam najvažniji, bez razmišljanja o potrošnji.

Za još više povezanosti odaberite i jedan od sjajnih telefona po odličnim cijenama: Xiaomi Redmi Note 15, Honor Magic 8 Lite ili Motorola G86 5G, uz mjesečnu ratu već od 16,31 KM.

Ako tražite tarifu koja vam daje više slobode, sigurnosti i više razloga da ostanete povezani - nove postpejd tarife su pravi izbor. Posjetite najbliže prodajno mjesto ili se informišite onlajn na mtel.ba i odaberite tarifu koja prati vaš način života.