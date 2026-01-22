Logo
"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

Izvor:

ATV

22.01.2026

13:59

м:тел подршка српским повратницима
Foto: ATV

Kompanija m:tel i ove godine realizuje akciju „Niste sami, imate prijatelje“, kroz koju pruža podršku povratnicima u više opština Federacije BiH, donoseći pomoć tamo gdje je najpotrebnija, posebno u prazničnom periodu.

Uz pakete hrane, higijenskih proizvoda i ogrjevno drvo, ove godine realizovana je i dodatna, posebno značajna inicijativa za stanovnike Glamoča - ponovno uspostavljanje autobuske linije prema Banjaluci.

Tim kompanije m:tel, predvođen generalnom direktorkom Jelenom Trivan, posjetio je Glamoč i Bosansko Grahovo, gdje su uručene donacije porodicama koje žive u teškim socijalnim i ekonomskim uslovima, a najmlađi su obradovani paketićima.

Вијеће народа

Republika Srpska

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema "veta" na izbor nove Vlade Srpske

„Akciju ‘Niste sami’ pokrenuli smo 2021. godine, sa željom da budemo uz ljude koji su često zaboravljeni i kojima i najmanja podrška znači mnogo. Vremenom se ta pomoć širila - od paketa i ogreva, do otvaranja radnih mesta, obnove kuća i podrške institucijama. Ove godine u Glamoču smo napravili i dodatni iskorak, vraćanjem autobuske linije prema Banjaluci, jer ona za ove ljude znači svakodnevni život - odlazak na fakultet, lečenje, susrete s porodicom i osećaj povezanosti. Kada ostanete bez takve veze, ne gubite samo prevoz, već i sigurnost, a nama je važno da ljudi znaju da nisu sami i da uvek postoji neko ko će reagovati“, poručila je Jelena Trivan.

Načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša i načelnica opštine Bosansko Grahovo Smiljka Radlović izrazili su zahvalnost kompaniji m:tel i Jeleni Trivan na kontinuiranoj podršci i konkretnim potezima koji unapređuju kvalitet života povratnika.

Akcija „Niste sami, imate prijatelje“ biće nastavljena i u narednim danima, kada su planirane posjete opštinama Bosanski Petrovac i Drvar.

