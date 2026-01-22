Logo
U narednim danima postepeni porast temperature

Izvor:

SRNA

22.01.2026

09:15

Komentari:

0
У наредним данима постепени пораст температуре
Foto: ATV

U Republici Srpskoj se, nakon perioda izuzetno hladnog vremena, u narednim danima očekuje postepeni porast temperature, rekla je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević.

Prema njenim riječima, danas će još biti hladno, dok se naredna dva dana očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, sa kišom uglavnom u Hercegovini, a na krajnjem zapadu i ostalim krajevima suvo.

Туча навијача уочи меча Малме — Звезда

Fudbal

Haos uoči meča Malme — Zvezda: Sukob Delija s domaćim navijačima

Đorđevićeva je navela da će maksimalna temperatura sutra biti od jedan do sedam ili osam stepeni Celzijusovih, a u subotu i nedjelju, 24. i 25. januara, do 12 stepeni.

- U subotu i nedjelju biće vjetrovito uz jak, a u nedjelju i olujni jugo. U nedjelju se očekuju obilnije padavine, pogotovo u Hercegovini i na zapadu. Na planinama se očekuje snijeg - navela je Đorđevićeva za Srnu.

Александра Пријовић-03092025

Scena

Aleksandra Prijović otkrila da se ne snalazi u kuhinji: ''Od mene se niko neće najesti''

Ona je dodala da će u nižim krajevima padati kiša, dok će u ponedjeljak, 26. januara, biti manje padavina i malo hladnije.

