Logo
Large banner

Danas promjenljivo oblačno i malo toplije

Izvor:

ATV

22.01.2026

07:27

Komentari:

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci
Foto: ATB

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme i malo toplije, uz dnevnu temperaturu vazduha do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti hladno i promjenljivo oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno uz blagi porast temperature u odnosu na prethodne dane, na sjeveru i sjeveroistoku sa sunčanim periodima, a u ostalim predjelima oblačno, dok će na jugu tokom većeg dijela dana padati povremena slaba kiša, na planinama slab snijeg.

Horoskop

Zanimljivosti

Šta vam astrolozi savjetuju za danas?

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do sedam, a dnevna od jedan do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, južnog i jugoistočnog smjera.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

Republika Srpska

oblačno vrijeme

porast temperature

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта вам астролози савјетују за данас?

Zanimljivosti

Šta vam astrolozi savjetuju za danas?

2 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Sastanak Putina i Vitkofa u Moskvi

2 h

0
Леброн о Јокићу: Никада нећу да заборавим...

Košarka

Lebron o Jokiću: Nikada neću da zaboravim...

2 h

0
Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine o Reformskoj agendi BiH

2 h

0

Više iz rubrike

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

Društvo

Slavimo Svetog mučenika Polievkta: Vjeruje se da danas obavezno treba uraditi ovo

3 h

0
Ова имена су доминирала 2025. године у ФБиХ

Društvo

Ova imena su dominirala 2025. godine u FBiH

11 h

0
Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре

Društvo

Dodik: Predložiću da ponovo otvaramo državne pekare

12 h

0
Избио велики пожар у Семберији, гори фарма крава и оваца

Društvo

Lokalizovan veliki požar na farmi, vatrogasci ostaju na terenu

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

10

00

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

09

59

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

09

59

Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

09

57

Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner