Danas promjenljivo oblačno i malo toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme i malo toplije, uz dnevnu temperaturu vazduha do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti hladno i promjenljivo oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno uz blagi porast temperature u odnosu na prethodne dane, na sjeveru i sjeveroistoku sa sunčanim periodima, a u ostalim predjelima oblačno, dok će na jugu tokom većeg dijela dana padati povremena slaba kiša, na planinama slab snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do sedam, a dnevna od jedan do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, južnog i jugoistočnog smjera.