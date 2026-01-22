Logo
Lebron o Jokiću: Nikada neću da zaboravim...

Izvor:

Sputnjik

22.01.2026

07:19

Tokom susreta Denvera i Los Anđeles Lejkersa u jednoj od pauza Nikoli Jokiću prošao je Lebron Džejsm kako bi se pozdravio sa njim. Njihov pozdrav izazvao je pažnju pa je o njemu Lebron kasnije govorio na konferenciji.

Košarkaši Lejkersa su na pogon Luke Dončića savladali Denver, a jedan od glavnih aktera bio je i Lebron Džejms. Jokić je sjedio pored klupe i pratio meč pa mu je u jednom trenutku Lebron prišao.

„Poštujem velikane igre. Jokić je jedan od najvećih koji su ikada igrali ovu igru. Za mene je bilo lako da mu priđem i da mu jednostavno ukažem poštovanje“, rekao je košarkaš Lejkersa.

BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine o Reformskoj agendi BiH

Već je ranije znao Lebron da uputi lijepe riječi Jokiću, a sada se prisjetio i meča sa Srbijom na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

„To je jedna od najboljih utakmica ikada odigranih. Igrao sam mnogo sjajnih utakmica - finala NBA lige, utakmice na Olimpijskim igrama, u regularnom dijelu sezone u NBA ligi, srednjoj školi... međutim, ova se nalazi među najboljima. Nikada neću da zaboravim taj trenutak“, istakao je Džejms, prenosi Sputnjik.

Nikola Jokić

Lebron Džejms

Košarka

