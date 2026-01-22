Logo
Počinju pripreme glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Srpske

Izvor:

ATV

22.01.2026

07:15

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске
Foto: ATV

Glavni centar za brojanje u Sarajevu počinje pripremu glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani 8. februara na 136 biračkih mjesta.

Za izbore će biti potrebno ukupno 85.070 listića.

Уставни суд БиХ

BiH

Sjednica krnjeg Ustavnog suda BiH o ustavnosti izbora prethodne Vlade Srpske

Prvobitni izbori poništeni su 24. decembra na pojedinim mjestima u 17 izbornih jedinica u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom. uključujući Banjaluku, Prijedor, Doboj, Zvornik i Brčko.

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

