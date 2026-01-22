Počinju pripreme glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Srpske

Glavni centar za brojanje u Sarajevu počinje pripremu glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani 8. februara na 136 biračkih mjesta.

Za izbore će biti potrebno ukupno 85.070 listića.

BiH Sjednica krnjeg Ustavnog suda BiH o ustavnosti izbora prethodne Vlade Srpske

Prvobitni izbori poništeni su 24. decembra na pojedinim mjestima u 17 izbornih jedinica u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom. uključujući Banjaluku, Prijedor, Doboj, Zvornik i Brčko.