Dodik otkrio koliko planira da bude u vrhu politike Republike Srpske

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da namjerava da još 15-ak godina bude u vrhu politike Republike Srpske za koju je siguran da ulazi u godinu mira, stabilnosti i napretka.

"Republika Srpska je stabilna, nije sve kako bi željeli, ali tako je i svim zemljama svijeta. BiH nama ne treba", naglasio je Dodik i dodao da u Srpskoj konačno moraju da nauče da se bave svojim interesom.

Naglasio je da problemi sa kojima se Srpska i danas suočava počeli još 2006. godine kada je ponovo ušao u Vladu, odlučio da se drži slova Dejtonskog sporazuma.

Ti problemi, dodao je, traju u kontinuitetu, bilo da je riječ o visokim predstavnicima, Ustavnim sudom BiH, a sada i nelegalnim Kristijanom Šmitom

Za Šmita je rekao da je patološki lažov i da je sve što je uradio uradio protiv Republike Srpske.

"Narod bira politike koje ja vodim, to se vidi kroz izbore, oni su smatrali da treba da uđu u bezočni obračun sa našom partijom, pa su izmislili priču kako je sporan četvrti delegat u Domu naroda", rekao je Dodik za RTRS.

Sud BiH je nazvao kvarnom institucijom jer kad se kaže sud trebalo bi da bude nešto časno, nezavisno, ali, naglasio je, ovaj je stvoren da bi stavio završni pečat na Republiku Srpsku.

Ukazao je i da je Republici Srpskoj oteto izborno pravo, te napomenuo da dva i po mjeseca od prijevremenih predsjedničkih izbora ne mogu biti ponovljeni izbori već su to novi izbori.

"Siniša Karan je pobijedio na izborima", rekao je lider SNSD-a, partije za koju kaže da promoviše nove ljude.

On je dodao da su za ponavljanje izbora izabrali mjesta gdje SNSD dobija izbore, kao i da su zabranili kampanju, kažnjavaju ako se nešto kaže, što vodi ka tome da će, kako je naveo, Srpska reafirmisati ciljeve, novi ustav, Izborni zakon Republike Srpske.

Kada je riječ o opoziciji, Dodik je upitao da se još nije čuo stav predsjednika SDS-a Branka Blanuše o Srebrenici, da li je bio u Bratuncu, kakav je odnos prema Šmitu, prema budućnosti BiH.

"Od njega ništa ne čujete, samo napadi", rekao je Dodik i dodao da poštuje akademsko zvanje Blanuše, za koga smatra da nema znanje o politici jer nije isto biti profesor i operativni rad na terenu.

Dotakao se i pitanja Grenlanda, kako su se u Evropi sada sjetili vladavine prava, a nisu kada je bilo Kosovo, kada je bio Dejtonski, Kumanovski, Minski sporazum.

"Jedva čekam da /američki predsjednik Donald/ Tramp riješi pitanje Grenlanda", kaže Dodik.

Ukazao je da evropski zvaničnici ovdje pričaju o vladavini prava, a to za njih znači kada sud sudi prema odluci koju je nametnuo stranac.