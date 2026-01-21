Logo
RUGIPP: Nepropisan upis "države" u postupku harmonizacije bez saglasnosti SPC

21.01.2026

15:05

РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

Upis "države" kao vlasnika u postupku harmonizacije, bez saglasnosti ili prethodno sprovedenog parničnog postupka u kojem bi se utvrdilo pravo svojine, nije u skladu sa propisima Federacije BiH i moguće ga je pravno osporavati, rečeno je u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP).

Komentarišući to što je Opštinski sud u Mostaru imovinu Srpske pravoslavne crkve – dva pravoslavna groblja i kapelu, uknjižio na "državu", iz RUGIPP-a su pojasnili da se u postupku harmonizacije zemljišnih knjiga i katastra može izvršiti upis, ali taj postupak služi isključivo za usklađivanje postojećeg stanja i ispravku tehničkih neusklađenosti, a ne za utvrđivanje novog vlasništva.

"Harmonizacijom nije dozvoljeno mijenjati vlasnika nekretnine bez valjanog pravnog osnova i bez učešća zainteresovanih strana. Sud je dužan da u tom postupku obavijesti sve nosioce prava i omogući im da iznesu primjedbe i dokaze", naglasili su u RUGIPP-u.

Region

Bankarke ukrale 2,4 miliona evra klijentima

Opštinski sud u Mostaru, nakon upisivanja u gruntovnicu da je vlasnik pravoslavnog groblja u naselju Vrapčići "država", isto je uradio i sa kapelom i još jednim pravoslavnim grobljem na drugoj parceli, saopštili su ranije iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Iz Odbora je saopšteno da je mostarski sud upis "države" na posjed Srpske pravoslavne crkve izvršio tokom harmonizacije zemljišne knjige i katastra za katastarsku opštinu Vrapčići.

