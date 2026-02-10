Logo
Large banner

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

10.02.2026

22:59

Komentari:

0
Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра
Foto: Pixabay

Mjeseci istrage doveli su do jednog od najvećih udaraca protiv narko-kriminalnih grupa u Gornjoj Austriji.

Naime, trojica glavnoosumnjičenih navodno su trgovali narkoticima u vrijednosti od više miliona – uslijedilo je čak 15 hapšenja.

Jedan od najopsežnijih uspeha istrage posljednjih godina zabilježilo je od‌jeljenje za kriminalitet i narkotike u Pokrajinskoj kriminalističkoj policiji Gornje Austrije: od oktobra 2024. kriminalistički inspektori vodili su intenzivnu istragu protiv profesionalno organizovane grupe osumnjičene za trgovinu narkoticima u velikim razmjerama. Optuženi su d‌jelovali sa veoma organizovano, a nevjerovatnom strukturom i hijerarhijom, kao i široko razgranatom mrežom dilera.

Istraga je takođe dovela do dobavljača u Srbiji, ali i Češkoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, Postupci protiv ovih međunarodnih kriminalnih grupa trenutno se nastavljaju u tijesnoj saradnji sa nadležnim stranim policijskim organima. Ovaj slučaj se smatra najopsežnijom istragom vezanom za drogu u okrugu Vels-Land posljednjih godina i predstavlja veliki udarac organizovanom kriminalu vezanom za drogu u centralnoj Austriji.

Identifikovana trojica glavnih počinilaca

Tokom opsežne istrage, trojica glavnih počinilaca starosti 21 i 22 godine identifikovani su i uhapšeni. Dvojica osumnjičenih su otkrivena prilično. Njima se stavlja na teret šverc i prodaja oko 170 kilograma kanabisa. Jedan od glavnih počinilaca uhapšen je u proljeće 2025. u Austriji, dok je drugi u početku izbjegao krivično gonjenje bjekstvom u Švajcarsku, a zatim i na samoproglašeno Kosovo.

Болница

Srbija

Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

Na osnovu Evropskog naloga za hapšenje koji je izdala Tužilaštvo u Velsu, u tijesnoj saradnji sa prištinskom policijom, bjegunac je uhapšen i tokom ljeta 2025. izručen Austriji. Obojica su pred Pokrajinskim sudom u Velsu nepravosnažno osuđeni na pet godina zatvora.

Još jedan muškarac pod istragom policije

U daljem toku istrage, još jedan glavni osumnjičeni iz oblasti Lambach našao se na meti kriminalističkih inspektora. On je početkom jula 2025. uhapšen. Tokom pretresa njegove kuće zaplijenjene su značajne količine narkotika i gotovine. Osumnjičenom, koji je u vrijeme izvršenja d‌jela imao 21 godinu, stavlja se na teret prodaja oko 150 kilograma kanabisa i hašiša, oko 14 kilograma kokaina, oko 16 kilograma metamfetamina, kao i MDMA i amfetamina u količini od nekoliko kilograma, prenose Nezavisne novine.

Podijeli:

Tagovi :

Droga

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

Svijet

U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

59 min

0
Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

Svijet

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

1 h

0
Полицајци у стану затекли језив призор: Дјечак убијен, а мајка се објесила

Svijet

Policajci u stanu zatekli jeziv prizor: Dječak ubijen, a majka se objesila

2 h

0
Лого ББЦ

Svijet

Svjetski servis ostaje bez finansiranja za sedam nedjelja?

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

22

55

U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

22

54

Koje doba dana je najbolje za seks?

22

48

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

22

46

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner