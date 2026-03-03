Koga Amerikanci vide kao novog lidera Irana? Tramp "ugasio" Pahlavija

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da ne vjeruje da će sin bivšeg iranskog šaha u egzilu Reza Pahlavi biti novi lider Irana.

Na pitanje da li vidi Rezu Pahlavija, kao moguću opciju za vođenje Irana u budućnosti, Tramp je rekao da Pahlavi djeluje kao fin momak ali da, iako ga "neki ljudi vole", vjeruje da bi najbolji mogući scenario bio da "neko ko je već tamo i ima stvarnu podršku naroda, ukoliko takva osoba uopšte postoji" preuzme vlast.

Tramp je upozorio Irance da ne izlaze na ulice dok traje bombardovanje.

Prema njegovim riječima, iranska zajednica u SAD je zadovoljna američkom operacijom protiv Irana, koja je počela u subotu.

- Toliko ljudi je reklo hvala, hvala, hvala. Vidite to na ulicama Los Anđelesa. Činjenica je da su ljudi zadovoljni onim što smo uradili - kazao je Tramp, povodom proslava koje su se posljednjih dana odvijale na ulicama Los Anđelesa, gdje živi veliki broj ljudi porijeklom iz Irana.

Inače, sličnu izjavu o Pahlaviju, Tramp je dao i u januaru.