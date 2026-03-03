Logo
Large banner

Koga Amerikanci vide kao novog lidera Irana? Tramp "ugasio" Pahlavija

Autor:

ATV

03.03.2026

19:26

Komentari:

0
Кога Американци виде као новог лидера Ирана? Трамп "угасио" Пахлавија
Foto: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da ne vjeruje da će sin bivšeg iranskog šaha u egzilu Reza Pahlavi biti novi lider Irana.

Na pitanje da li vidi Rezu Pahlavija, kao moguću opciju za vođenje Irana u budućnosti, Tramp je rekao da Pahlavi djeluje kao fin momak ali da, iako ga "neki ljudi vole", vjeruje da bi najbolji mogući scenario bio da "neko ko je već tamo i ima stvarnu podršku naroda, ukoliko takva osoba uopšte postoji" preuzme vlast.

Tramp je upozorio Irance da ne izlaze na ulice dok traje bombardovanje.

Prema njegovim riječima, iranska zajednica u SAD je zadovoljna američkom operacijom protiv Irana, koja je počela u subotu.

- Toliko ljudi je reklo hvala, hvala, hvala. Vidite to na ulicama Los Anđelesa. Činjenica je da su ljudi zadovoljni onim što smo uradili - kazao je Tramp, povodom proslava koje su se posljednjih dana odvijale na ulicama Los Anđelesa, gdje živi veliki broj ljudi porijeklom iz Irana.

Inače, sličnu izjavu o Pahlaviju, Tramp je dao i u januaru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Reza Pahlavi

Donald Tramp

Iran

Iran vijesti

Izrael Iran

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

Svijet

Reza Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

1 mj

0
Син шаха на тајном задатку: Како Бијела кућа у тајности кроји судбину Ирана?

Svijet

Sin šaha na tajnom zadatku: Kako Bijela kuća u tajnosti kroji sudbinu Irana?

1 mj

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Ne želimo da imamo ništa sa Španijom

2 h

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Svijet

Tramp: ''Žele da razgovaraju, rekao sam 'prekasno'''

7 h

0

Više iz rubrike

Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Svijet

Spremaju osvetu Iranu: UAE planira napad bez presedana

2 h

0
Иран Техеран напад

Svijet

Teheran sprovodi Hamneijev plan: Evo šta to znači na terenu

2 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Ne želimo da imamo ništa sa Španijom

2 h

0
Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

Svijet

Snažan udarac: Pogođen aerodrom u Teheranu!

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

10

Željko Obradović dobija pjesmu, poznati reper objavio kada izlazi numera posvećena Žocu

21

03

Ovo je novo američkog oružje! Upravo je prvi put upotrebljeno protiv Irana

21

01

Selak za ATV: Pravosudne institucije na nivou BiH su vanustavne

20

46

Makron naredio: Nosač aviona "Šarl de Gol" ide u Sredozemno more

20

36

Tramp: Cijene nafte će pasti kada se završi rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner