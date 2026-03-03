Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 18. kolu

Foto: ATV

Loto rezultati 18. kola, koje je izvučeno 03. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 16, 4, 19, 12, 38, 8, 10. Loto sedmica u iznosu od 8.600.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 18. kolo U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 8.600.000 KM izvučeni su brojevi: 16, 4, 19, 12, 38, 8, 10. Loto plus rezultati, 18. kolo U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.700.000 KM izvučeni su brojevi: 25, 17, 20, 23, 3, 36, 21. U ovoj igri nije bilo dobitnika. Džoker rezultati, 18. kolo Džoker igra u 18. kolu iznosila je 90.000 KM, izvučeni su brojevi: 1 6 0 5 2 1 Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika. Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

