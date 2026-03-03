Logo
Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 18. kolu

Autor:

ATV

03.03.2026

20:10

Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 18. kola, koje je izvučeno 03. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 16, 4, 19, 12, 38, 8, 10. Loto sedmica u iznosu od 8.600.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 18. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 8.600.000 KM izvučeni su brojevi:

16, 4, 19, 12, 38, 8, 10.

Loto plus rezultati, 18. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.700.000 KM izvučeni su brojevi:

25, 17, 20, 23, 3, 36, 21.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 18. kolo

Džoker igra u 18. kolu iznosila je 90.000 KM, izvučeni su brojevi:

1 6 0 5 2 1

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

