Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 18. kolu

Loto rezultati 18. kola, koje je izvučeno 03. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 16, 4, 19, 12, 38, 8, 10. Loto sedmica u iznosu od 8.600.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 8.600.000 KM izvučeni su brojevi:
16, 4, 19, 12, 38, 8, 10.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.700.000 KM izvučeni su brojevi:
25, 17, 20, 23, 3, 36, 21.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 18. kolu iznosila je 90.000 KM, izvučeni su brojevi:
1 6 0 5 2 1
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
