Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da je aplikacija ePorodilja zvanično otvorena 1. marta 2026. godine za svu djecu rođenu od 1. januara 2026. godine.

"Treću godinu zaredom otvaramo aplikaciju ePorodilja kao sistemski i finansijski ozbiljan oblik podrške porodicama s novorođenom djecom u FBiH. Kao i prethodne dvije godine, svako dijete rođeno u 2026. godini ima pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 1.000 KM, a aplikacija ostaje otvorena tokom cijele godine, bez ograničenih rokova", pojasnio je ministar Adnan Delić.

U saopštenju Ministarstva je navedeno da je ePorodilja u potpunosti elektronska usluga, te da se prijava unosi iz udobnosti doma.

Kako se prijaviti?

Pojašnjavaju da je prije prijave neophodno registrovati se na aplikaciju, a potom izvršiti prijavu.

"Potvrda o posjedovanju bankovnog računa aplouduje se direktno u aplikaciju, dok se svi ostali uneseni podaci provjeravaju zvaničnim putem kroz institucionalnu razmjenu podataka. Dijete mora biti upisano u matične knjige i imati dodijeljen jedinstveni matični broj kako bi sistem mogao izvršiti automatsku provjeru", navedeno je u saopštenju.

Više od 15.000 isplata prošle godine

Tokom 2025. godine isplata je izvršena za 15.203 prijave, a s posljednjom tranšom koja će biti realizovana 10. marta, ukupan broj djece obuhvaćene isplatom ove jednokatne podrške iznosi 15.465.

Ukupno je zaprimljeno 14.945 prijava za jedno dijete, 254 prijave za blizance i 4 prijave za trojke.

Ukupan iznos sredstava koji će biti isplaćen, uključujući i posljednju tranšu od 343.000 KM, iznosi 15.457.000 KM.

Iz Ministarstva ističu da ovi podaci pokazuju da je riječ o stabilnom i funkcionalnom sistemu koji obuhvata svu živorođenu, ali i mrtvorođenu djecu u FBiH i koji predstavlja jednu od najkonkretnijih mjera podrške porodici na federalnoj razini.

Takođe navode da je aplikacija dostupna na mrežnoj stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.