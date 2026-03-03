Logo
I sutra toplo vrijeme, temperatura do 19 stepeni

Autor:

ATV

03.03.2026

13:58

Komentari:

0
И сутра топло вријеме, температура до 19 степени
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se nastavlja toplo i promenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, sa najvišom dnevnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusovih.

Ponegdje oko rijeka i po kotlinama jutro će biti maglovito, a uveče se očekuje jače naoblačenje sa lokalnom kišom koje će se premještati od zapada ka istoku u narednoj noći.

Duvaće slab vjetar, zapadnih smjerova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest stepeni, a maksimalna od 14 do 19 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Čemerno devet, Han Pijesak 10, Kalinovik i Sokolac 11, Livno i Kneževo 12, Srebrenica 13, Gacko, Zvornik, Bijeljina, Bileća i Višegrad 14, Bugojno, Sarajevo, Tuzla, Mrkonjić Grad i Drinić 15, Doboj, Rudo i Šipovo 16, Drvar, Sanski Most, Ribnik, Srbac i Trebinje 17, Bihać, Foča, Prijedor, Novi Grad i Banjaluka 18, a Mostar i Zenica 19 stepeni Celzijusovih.

