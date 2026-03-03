Logo
Ђокић: Сутра би 156 држављана БиХ требало стићи из УАЕ

Извор:

Агенције

03.03.2026

13:47

Коментари:

0
Ђокић: Сутра би 156 држављана БиХ требало стићи из УАЕ
Лет компаније Флај Дубаји за Сарајево, којим би у БиХ требало стићи 156 држављана БиХ и туриста из Уједињених Арапских Емирата планиран је за сутра, потврдио је амбасадор БиХ у УАЕ Бојан Ђокић и најавио могућност додатног, ванредног лета.

- Безбједносна ситуација се мијења из сата у сат. Радимо и на могућности организовања додатног комерцијалног лета за Сарајево, о чему ћемо имати информације у току дана - казао је Ђокић за Фену.

Катар-авион

Свијет

Катар поручује: Ирански напади неће остати без одговора

Истакао је да ситуација није алармантна, али да постоји опрез и неизвијесност јер нико не зна шта ће се дешавати у наредном периоду.

Бојан Ђокић

UAE

Коментари (0)
