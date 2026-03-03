Ђокић: Сутра би 156 држављана БиХ требало стићи из УАЕ

Извор:
Агенције
03.03.2026
13:47
Коментари:0
Лет компаније Флај Дубаји за Сарајево, којим би у БиХ требало стићи 156 држављана БиХ и туриста из Уједињених Арапских Емирата планиран је за сутра, потврдио је амбасадор БиХ у УАЕ Бојан Ђокић и најавио могућност додатног, ванредног лета.
- Безбједносна ситуација се мијења из сата у сат. Радимо и на могућности организовања додатног комерцијалног лета за Сарајево, о чему ћемо имати информације у току дана - казао је Ђокић за Фену.
Свијет
Катар поручује: Ирански напади неће остати без одговора
Истакао је да ситуација није алармантна, али да постоји опрез и неизвијесност јер нико не зна шта ће се дешавати у наредном периоду.
Градови и општине
53 мин0
Бања Лука
55 мин0
Економија
58 мин0
Република Српска
1 ч7
Најновије
Најчитаније
14
28
14
25
14
23
14
20
14
19
Тренутно на програму