У ФБиХ славе један од најтужнијих датума

За Србе је први март симбол страдања, крвопролића и најдубљих подјела. Бошњацима празник. У дијелу Федерације бих у којем су већина се слави.
"Данас се слави празник слободе и достојанства. Они који мисле да је данас дан жалости – ја морам рећи то су људи који су протагонисти пројекта велике Србије, да није било референдума, ми бисмо завршили у злочиначком пројекту велике Србије", рекао је Денис Бећировић, бошњачки члан Предсједништва БиХ.
"Да се ријешимо тих политика, тих људи који би ову земљу поново да гурну тамо гдје је била крајем прошлог стољећа и којима је једина мисија да ове земље више нема", рекао је Жељко Комшић, хрватски члан Предсједништва БиХ.
Славити дан када је у мору? У центру Сарајеву убијен недужни човјек, само зато што је био Србин и зато што је носио српску заставу је апсурдно и трагично, порука је из Источног Сарајева.
"Оно што годинама раде, славећи дан независности је само још један додатни покушај растурања ове земље, јер не постоји независност, која није општеприхваћена. Ако прихватимо да је то један независност, да је то тај датум, само тада можемо славити као дан независности", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева .
"Први март је један од најтужнијих дана у историји БиХ. То је дан који је био повод за грађански рат у БиХ и било какво слављење тога дана је за нас у Републици Српској неприхватљиво", рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Обиљежавање првог марта као дана независности Слободан Жупљанин може да схвати само као провокацију. БиХ је, каже, једина држава која слави смрт.
"Првог марта је извршен пуцањ у цијели српски народ, јер то је била порука Србима шта их чека у некаквој будућој БиХ. Према томе, ми можемо само да изражавамо саучешће породицама тада страдалих", рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Републике Српске
БиХ још нема Закон о празницима, а нема ни договора о обиљежавањy заједничких датума. за Бошњаке први март је један од најважнијих датума у историји. Федерална влада зато је одлучила да и дан послије првог марта буде нерадни. За Србе је први март један од најтрагичнијих. Дан парафирања Дејтона ,21. новембар у Српској се слави као крај ратних сукоба, у Федерацији је то сасвим обичан дан.
