Казне до 30.000 КМ: Стижу нова правила за купце и трговце

Федерални министар трговине Амир Хасичевић прије неколико дана поново је најавио да се ускоро очекује нови закон о заштити потрошача.
Овај закон најављиван је и током 2025. године, али још није угледао свјетло дана.
Како је најавио Хасичевић, ново законско рјешење доноси већу сигурност при куповини и лакше остваривање права.
“Купци ће моћи вратити производ у року од 14 дана без навођења разлога, што је стандард у ЕУ, рекао је, између осталог”, министар Хасичевић.
Портал "Фокус" је “завирио” у Преднацрт закона о заштити потрошача којег Федерално министарство трговине сачинило још у априлу 2025.
Тако се у члану 67. наводи да “ако потрошач раскине уговор о продаји дужан је да поврат робе изврши без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана обавјештавања трговца о одлуци да раскида уговор”.
С друге стране, трговац је дужан да изврши поврат плаћеног износа без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема робе или доказа да је потрошач робу послао трговцу.
Члан 64. закона третира поправка или замјену ствари. Трговац је тако дужан бесплатно извршити или поправку или замјену ствари, без икаквих знатних неугодности за потрошача, узимајући у обзир природу ствари и сврху за коју је потрошачу та ствар потребна.
И то у разумном року од тренутка када га је потрошач обавијестио о недостатку на ствари и тренутка од када је захтијевао да се његово право за отклањање недостатка оствари.
А све то на начин да се недостатак отклони без накнаде, поправком или замјеном. Трошкове неопходне за отклањање недостатка (трошкови рада, материјала, преузимања и испоруке) плаћа трговац.
Према члану 65. трговац мора узимати у обзир и умањење цијене за купца. Како се наводи, умањење цијене треба да буде сразмјерно умањењу вриједности ствари коју је примио потрошач у односу на вриједност коју би имала ствар да је без недостатка.
Надаље, новост је и да ће, након усвајања овог закона, трговци чији су продајни објекти већи од 400 квадрата бити дужни осигурати најмање један уређај за провјеру цијена производа. Додатно, мораће “јавно, транспарентно и путем средстава комуникације на даљину објављивати продајне цијене производа.
За трговце који се не буду придржавали одредби овог обимног закона предвиђене су казне од 3.000 до 30.000 КМ.
Казне су, између осталог, предвиђене за случај да се трговац није придржавао утврђених и истакнутих услова продаје. Или на примјер у случају да производе није означио у складу с важећом регулативом.
У предложеном закону се гарантује и забрана скривених трошкова, брже рјешавање спорова, повлачење опасних производа с тржишта и сл.
