Прасе киклоп шокирало домаћине: Ово никад нисмо видјели

Извор:
АТВ
01.03.2026
20:59
Коментари:0
Породица Бојанић из Чалме код Сремске Митровице пољопривредом се бави деценијама.
И иако на свом газдинству имају и свиње и живину и ко зна колико су пута присуствовали доласку на свијет младунаца свих тих животиња, оно што им се догодило прошле године не памте!
И то не само они, не само ни њихово мјесто и округ, већ ни читава Србија засигурно.
"У Чалми, у домаћинству живимо ја, отац, мајка, супруга и двоје дјеце. Отац се бави пољопривредом неких 50 година. Бавимо се узгојем свиња, држимо само свиње велики јоркшир. Прије неки дан нам се једна крмача опрасила. Отац ме је звао да му помогнем", почиње причу Драган Бојанић из Чалме.
Како каже, почело је све око 9 ујутру и било је по протоколу.
"Било је 18 прасића. Једно прасе је било мртво, једно живо, осталих пет је било све у реду. Али шесто, кад се опрасило, кад сам видио, нисам могао да повјерујем... Тијело потпуно у реду, а глава и њушка, и око посред чела...", прича Драган и даље забезекнут догађајем.
Каже да се ништа слично никада ни на овим просторима није десило, а камоли њему и његовој породици који су деценијама у сточарству.
На питање да ли је можда у самом процесу оплодње ишта другачије рађено него иначе, он одмахује главом.
"Па ми углавном имамо наше крмаче које остављамо за приплод, а приплодни материјал, односно нераста, увијек узимамо са одређених фарми и зато мислимо да нема никакве шансе да се десио генетски промашај. То је немогуће", истиче Драган у разговору за "Телеграф".
Поводом рођења необичног прасета, огласио се и проф. др са Ветеринарског факултета у Београду, Стамена Радуловића.
Уз ограђивање, рекао је да би ипак морао лично погледати угинули необични примјерак прасета, рекао да ипак не би искључио могућност генетског "кикса".
"То су углавном генетске, насљедне мутације, настале најчешће кроз резултат селекције. Вјероватно је ријеч о патолошким деформацијама којих има сијасет, али нису честе", каже професор.
Иначе, незванично, овакав случај је забиљежен само једном и то у Јапану. Тако да је Чалма због овог необичног случаја практично ушла у историју.
