Одређен притвор Србима који су ухапшени због наводних ратних злочина

Извор:

СРНА

01.03.2026

17:17

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Петорици Срба који су јутрос ухапшени у селу Суво Грло код Србице због сумње да су наводно починили ратни злочин одређен је притвор од 48 сати, саопштено је из полиције самопроглашеног Косова.

Они се сумњиче да су наводно убили шест албанских цивила у селу Суво Грло у периоду од маја до јуна 1998. године током сукоба на Косову и Метохији.

Америчка база у Кувајту

Свијет

И Кувајт на мети: Шири се снимак напада на америчку базу у Кувајту

Из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију саопштено је раније да су ухапшени српски домаћини који годинама мирно живе на својим огњиштима.

Српска листа саопштила је да режим Аљбина Куртија систематски и без валидних доказа хапси Србе, подижући оптужнице за ратне злочине ради застрашивања и прогона српског народа.

Косово и Метохија

Притвор

хапшење

