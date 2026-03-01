Најлуђе анегдоте са сахране: ''Светомире, хватај бидермајер''

Извор:
Телеграф
01.03.2026
17:05
Иако су сахране првенствено тужни догађаји, народна искуства потврђују да ријетко који испраћај на онај свијет прође потпуно нормално. Корисници друштвених мрежа недавно су отворили душу и подијелили своја најупечатљивија сјећања, доказујући да танка линија између трагедије и комедије често пролази баш кроз гробљанску капију.
На популарном форуму Реддит, људи из Србије су се присјећали анегдота са сахрана, а многе од њих су насмијале све.
Понекад се најнепријатније ситуације десе управо због дјечије невиности у тренуцима који захтијевају озбиљност.
- Кад су нас увели у капелицу да запале свијећу, буразер и ја који смо тада имали 4, 5 година смо почели да пјевамо рођенданску пјесму и да дувамо свјећице. Мајка каже да је хладан зној облио, родбину ионако ријетко виђамо са њене стране, ал' кад их видимо буде незаборавно - написао је један корисник.
Сличну сцену на гробљу приредила је и једна дјевојчица која је гроб замијенила за позорницу.
- Попнем се лијепо на гроб и пјевам Тању Савић, а микрофон ми је свијећа... Наравно, ухватим кад моји оду до два три гроба около да обиђу. Имала сам 4 године, глупачица - присјетила се једна корисница.
Сеоске сахране и специфичан менталитет наших старијих суграђана често су извор црног хумора, нарочито када се у причу уплете умор или сујета.
- Код мог дједа у селу обично сандук превозе у тракторској приколици. Приликом једне паузе мој дјед сјео на приколицу, ћале му тада пришао и питао: "Шта је, провјераваш је л' удобно?". Дјед ђипио с приколице, цијели дан није причао са ћалетом. Други пут дјед није ишао на неку сахрану. Питали га зашто, а одговор је био: "Неће ни он мени доћи" - наводи се у једном од коментара.
Да судбина воли да се поигра и у најтужнијим поворкама, показује и невјероватан "пех" са вијенца који је постао легендаран у једном селу.
- Пошто је пут био прави сеоски и трактор удари о камен, падне један венац са трактора, а човјек који је ишао баш иза трактора га ухватио. Тек се чуло из поворке, цитирам: "Светомире, ти ухвати бидермајер" - подијелила је једна корисница стару анегдоту.
- Тетка кад је преминула, рођаци су ставили личне ствари у гроб, између осталог и мобилни телефон који је био укључен. У току сахране док је свештеник вршио опело, телефон је почео да звони. Сви у капели са обје стране сандука су погледали у сандук, а свештеник онако збуњен им је рекао: "Па јавите се" - написао је један од учесника у дискусији.
Једна од најбизарнијих прича стиже од фотографа који је присуствовао сахрани богате баке из иностранства, гдје је неповјерење породице прерасло у прави хорор-спектакл.
- Унуци доносе бушилицу и отварају бабу да провјере да им није неко увалио празан сандук. То је био толики смрад да су кренули да падају у несвијест. Унуци се досјете да се фоткају с бабом прије него што се затвори сандук и крећу један по један. Мој ћале слика, а они посебно дотјерани, исправи одјело, осмијех обавезан... - стоји у свједочанству овог корисника.
Након укопа, драма се обично сели на ручал, гјде се уз јело и пиће дешавају пропусти који се памте деценијама.
- Комшија Брко умро и сахрањен, дођемо на ручак, прилази нам другар и каже: "Момци, чорба је супер ал' ја је не бих јео, ускочила мачка у њу, настрадала је јадна, извађена је а касно је било да се прави друга". Сједамо тако и гледамо како народ куса чорбу, нико не проговара, комшија Раде је спуцао три тањира - описао је један корисник.
Ипак, прича која је оставила најјачи утисак односи се на сналажљивост у тренутку смрти и "транспорт" који нико није очекивао.
- Дјед умро на Дивчибарама, а ако пријаве тамо смрт, крећу компликације и скуп довоз. Ратни план: Миле сједа у кола, обара задња сједишта, убаци дједу кроз гепек и под окриљем ноћи га довезе кући. Послије 2-3 мјесеца пита моја кева Милета: "Бре Миле, јел ти била фрка? Ноћ, планина, мртав човјек позади?". А Миле: "Ма није фрка, једино док сам силазио низ Дивчибаре, кад год ја на кочницу, а он ме ногама гурка у леђа" - закључује се у овој невјероватној колекцији народних искустава.
