Шта ради овај човјек: Погледајте ново чудо Домена Превца

Најбољи ски-скакач свијета Домен Превц наставља да доминира и дошао је до чак 13. побједе ове сезоне у оквиру Свјтског купа.
Укупно, то му је 22. побједа у каријери у Свјтском купу, а на све то успио је да постави и нови рекорд на скакаоници Кулм у аустријском Бад Митерндорфу.
Било је то у његовом другом покушају, када му је много мање од 245,5 метара требало за побједу, али зашто да не постави нови рекорд када већ може?
Погледајте његов невјероватан лет:
2️⃣4️⃣5️⃣.5️⃣🔥 NEW HILL RECORD 🚀 DOMEN PREEEEEEEVC ✈️ WHAT A WIN 🏆#fisskijumping #worldcupkulm pic.twitter.com/XqQEVtOO6z— Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) March 1, 2026
Први његов скок износио је "тек" 238 метара, што је било слабије од резултата Штефана Ембахера (240,5 метара), али је Аустријанац подбацио у другом скоку (220 метара) и заузео је на крају треће мјесто.
Трећа позиција припала је Норвежанину Јохану Андре Форфангу са 405 бодова. Он је остварио скокове од 225,5 и 224 метра.
Прво мјесто у генералном пласману Свјетског купа држи Превц са 1.814 бодова, док је Јапанац Рјоју Кобајаши други са 1.053.
Наредно такмичење у Свјетском купу у скијашким скоковима биће одржано 6. марта у финском Лахтију.
