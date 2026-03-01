Logo
Шта ради овај човјек: Погледајте ново чудо Домена Превца

Извор:

Агенције

01.03.2026

18:13

Домен Превц
Фото: Screenshot / X

Најбољи ски-скакач свијета Домен Превц наставља да доминира и дошао је до чак 13. побједе ове сезоне у оквиру Свјтског купа.

Укупно, то му је 22. побједа у каријери у Свјтском купу, а на све то успио је да постави и нови рекорд на скакаоници Кулм у аустријском Бад Митерндорфу.

Било је то у његовом другом покушају, када му је много мање од 245,5 метара требало за побједу, али зашто да не постави нови рекорд када већ може?

Погледајте његов невјероватан лет:

Заостајао па онда чудо

Први његов скок износио је "тек" 238 метара, што је било слабије од резултата Штефана Ембахера (240,5 метара), али је Аустријанац подбацио у другом скоку (220 метара) и заузео је на крају треће мјесто.

Трећа позиција припала је Норвежанину Јохану Андре Форфангу са 405 бодова. Он је остварио скокове од 225,5 и 224 метра.

Прво мјесто у генералном пласману Свјетског купа држи Превц са 1.814 бодова, док је Јапанац Рјоју Кобајаши други са 1.053.

Наредно такмичење у Свјетском купу у скијашким скоковима биће одржано 6. марта у финском Лахтију.

