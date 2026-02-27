Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

Извор:
АТВ
27.02.2026
19:32
Рад Пливачког савеза Републике Српске "минира" се у посљедње вријеме "паралелним" такмичењима, која организује мањи број регистрованих клубова уз помоћ неких, такорећи, фиктивних, тврде извори АТВ-а.
Наиме, у организацији тих клубова за викенд би требало да буде одржано такмичење "Српска опен", које је заказано мало прије Зимског првенства које организује Пливачки савез.
Након што је Саша Мићин изабран за предсједника Пливачког савеза Републике Српске, тврде наши извори, поједини клубови, међу којима су "Олимп" и "22. април", почели су да минирају рад Савеза.
Директор ПК "Олимп" Миодраг Чеко, наводно је са блиским људима у само једном дану основао шест нових пливачких клубова, како би могли да прегласају легално руководство Савеза.
Уз помоћ тих фиктивних и неколико неактивних клубова су изгласали подршку себи и заправо преузели Пливачки савез.
На тај начин су успјели и да уђу у Пливачки савез БиХ, преко којег заправо и организују та такмичења, јер годинама не желе да наступају на легалним такмичењима Републике Српске. Осим тога, уз помоћ ПС БиХ заправо излазе и на међународна такмичења.
Цијела ситуација завршила је на суду.
Предсједник Пливачког савеза Републике Српске Саша Мићин објаснио је за АТВ да је најприје донесено судско рјешење којим се поменути клубови проглашавају заступницима Пливачког савеза Српске, али је то рјешење поништено на вишем суду.
"Кад су биле изборне скупштине које су требало да се проведу, они да би дошли до довољног броја руку, да надгласају остале клубове, формирали шест клубова. Три човјека могу да формирају клуб, као удружење грађана. Тако да је формирано тих шест клубова, међутим ти клубови никад нису регистровани у Министарству породице, омладине и спорта. Значи, они једноставно постоје, нити имају тренере, нити тренирају. Једноставно, фантомски клубови, ја бих их тако назвао", објаснио нам је Мићин.
Објаснио нам је и да због цијеле ситуације нису могли да ускладе Статут Пливачког савеза, али су то ипак успјели учинити прије отприлике пола године.
"Предали смо то на Основни суда, они су се опет жалили, тако да је то опет отишло на виши суд. Али, цијела суштина је у томе да они неће да испоштују одлуку јер је Пливачки савез је један од оснивача ПС БиХ. По тим документима ПС БиХ одређује делегате који ће их заступати. Они никада, од када су успјели да се региструју, нису повукли те своје људе. Они и даље кокетирају са ПС БиХ. Доносе одлуке без икаквих консултација са легалним Пливачким савезом Српске", објашњава Мићин.
Ту заправо и јесте суштина проблема јер је ПС БиХ једини надлежан да контактира са међународним пливачким институцијама, као што су, на примјер, Европска и Свјетска пливачка федерација.
Дакле, Пливачки савез БиХ је тај који одређује норме за такмичења, а на основу којих се може изаћи на неко међународно такмичење.
Отуда управо и организовање тих паралелних такмичења, која се у ПС БиХ, такорећи, гурају као релевантна.
Наши извори наводе да је још један од разлога организовања тих паралелних такмичења, који би заправо требало да представљају копију легалних такмичења ПС РС, оправдање пред родитељима дјеце која су чланови тих клубова предвођених "Олимпом".
Наиме, они родитељима на тај начин покушавају да оправдају неучествовање на такмичењима која организује Пливачки савез Републике Српске, као што је Зимско првенство Републике Српске, које би требало да се одржи наредне седмице.
Управо ово Зимско првенство је у званичном календару Пливачког савеза Републике Српске и биће одржано 7. и 8. марта. На њему, као ни на другим такмичењима ПС РС, неће учествовати "Олимп" и "22. април", који су одлучили да организују своје такмичење, такозвани "Српска опен".
Да би све било још чудније, ПС БиХ је такмичење "Српска опен", које није у календару Пливачког савеза Српске и нема одобрење надлежних органа, Европској пливачкој федерацији доставио под датумом 28.02. - 01.03.2026, а оно је тамо уписано под називом "Зимско првенство Републике Српске".
Да поновимо, званично Зимско првенство Републике Српске одржава се 7. и 8. марта ове године.
И сам ПС БиХ је у свој календар за 28. фебруар и 1. март у свој календар уписао "Зимско такмичење Републике Српске", и навело да је организатор ПС Српске, што, како смо навели није тачно.
Због тога се Пливачки Савез Српске у саопштењу недвосмислено оградио од организације овог такмичења и поновио да ће њихово такмичење бити одржано 7. и 8. марта.
Фиктивни клубови о којима смо говорили не постоје у регистру Министарства породице, омладине и спорта, чему свједоче и документи.
Ради се о клубовима "Кастел", "Атлас", "Спартак", "Феникс", и "Спринт" и "Модрича".
Према званичном регистру Министарства у пливачком савезу постоји седам клубова и то "22. април", "Борац", "Олимп" и "Аква стар" из Бањалуке, те "Леотар" из Требиња, "Делфин" из "Модриче" и "Делфин" из Лакташа.
Пливачки савез Републике Српске, раније је у саопштењу навео да такмичење под називом "Република Српска Опен“ нема ниједну сагласност надлежних органа, није у календару званичних спортских манифестација, није дио система такмичења ПСРС, те није одобрено од стране надлежног савеза.
Као доказ да су жељели да збуњују клубове навели су и чињеницу да су на Пливачком савезу БиХ свој митинг представили као првенство Српске.
"Супротно наступима Миодрага Чеке, ово такмичење није за дјецу, нити развојни догађај, већ паралелно такмичење чији је основни циљ: стварање конфузије, обмањивање чланства, институционално збуњивање клубова, дестабилизација званичног система такмичења. Посебно је индикативно да организатори ни овај пут нису жељели да учествују на званичном првенству Републике Српске заказаном за 7. и 8. март, што јасно потврђује намјеру стварања паралелне структуре, а не развоја спорта", кажу у Савезу.
У савезу тврде да ниједан клуб није избачен из такмичења, те доносе документа која то потврђују.
"Истина је да су поједини клубови сами бојкотовали рад Савеза, одбијали институционално учешће и свјесно се искључивали из легалних структура. Примјер који се јавно злоупотребљава – ПК Модрича: никада није била регистрована у Министарству породице, омладине и спорта као спортски клуб, никада није поднијела захтјев Пливачком савезу Републике Српске за учлањење, никада није имала формално-правни статус члана Савеза. ПК Олимп и АПК 22. април су редовно позивани на скупштине,на републичка првенства, укључивани у рад Савеза, имали иста права и статус као и сви други клубови", додаје се у саопштењу.
Пливачки савез Српске такође је навео да ПК "Олимп" представља своје резултате бољим него што заиста јесу.
Као примјер навели су бодовање Основног програма у граду Бањалука. Према том бодовању "Олимп" је прошле године био на трећем мјесту од три клуба.
Ове године, наводи ПС РС, "Олимп" је други испред "22. априла".
Наглашава се да је Пливачки клуб "Борац" први.
