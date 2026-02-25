Logo
Линдзи Вон одговорила на дирљиву поруку Кристијана Роналда

25.02.2026

13:59

Линдзи Вон
Фото: Таnjug/AP Photo/Fatima Shbair

Линдзи Вон пролази кроз тежак период након повреде коју је доживјела током трке спуста на Зимским олимпијским играма.

Подршку у изазовним данима пружају јој највећи спортисти свијета.

Американка је шокирала свјетску јавност признањем да се суочила са потенцијалном ампутацијом ноге.

Иако се суочава са великим боловима, 41-годишњакиња се храбро бори са свим изазовима.

А подршку јој је пружио и Кристијано Роналдо.

Шампиони се дефинишу тренуцима када побјеђују и тренуцима када одбијају да се предају. Линдзи Вон, планине које си савладала никада нису биле веће од снаге коју имаш у себи. Настави да се бориш, легенде увијек устају – написао јој је португалски фудбалер.

Вон је била дирнута овим гестом, па је кратко одговорила:

– Ова порука од тебе ми много значи.

Своју подршку су изразили тениски великани Рафаел Надал и Ана Ивановић, звезда атлетике Алисон Феликс, бивши возач Формуле 1 Роман Грожан, као и некадашњи фудбалери Бастиан Швајнштајгер и Златан Ибрахимовић.

Управо јој је шведски нападач послао јасан императив да “одустајање није опција”. Вонова му је одговорила борбеним узвиком који дефинише читаву њену каријеру: “НИКАДА”.

“Као да се тона цигли сручила на мене” Осим што се суоачава са физичким проблемима, Линдзи је отворено проговорила и о менталним изазовима, преноси Спортал.

Увијек сам учила из сваке повреде. Свака ме је учинила бољом и јачом особом на различите начине… Али битка ума може бити мрачна, тешка и неумољива. Неко до кога ми је стало рекао је да сам „мајстор у психолошкој игри живота…“ Не знам да ли је то истина… Знам да долазе тешки дани, али пронаћи ћу пут назад на врх планине живота, рекла је она.

