Logo
Large banner

Реванш послије 11 година: Пакјао и Мејведер поново у рингу

Извор:

Агенције

24.02.2026

12:20

Коментари:

0
Реванш послије 11 година: Пакјао и Мејведер поново у рингу
Фото: Tanjug / AP / Isaac Brekken

Филипинац Мани Пакјао и Американац Флојд Мејведер боксоваће у реванш мечу у септембру у Лас Вегасу, пренио је Би-Би-Си.

Пакјао и Мејведер ће боксовати у Сфери 19. септембра у Лас Вегасу. Реванш долази 11 година након што је Мејведер побиједио Пакјаоа у мечу названом "Борба вијека“. Меч ће бити преношен на платформи Нетфликс.

Мејведер (48), који је некадашњи свјетски шампион у боксу, објавио је прошле недјеље да се четврти пут враћа из пензије. Ово ће бити прва борба америчког боксера откако је 2017. године техничким нокаутом у 10. рунди побиједио ММА борца Конора Мекгрегора.

Пакјао (47), једини боксер који је освојио титуле свјетског шампиона у осам различитих тежинских категорија, завршио је каријеру 2021. године како би се посветио политичкој каријери.

Он се у ринг се вратио јула прошле године у борби против шампиона велтер категорије у WБЦ верзији Марија Бариоса, који је одбранио титулу послије неријешене борбе.

Подијели:

Тагови :

Мани Пакјао

Flojd Mejveder

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радивоје Калајџић нокаутирао Украјинца

Остали спортови

Какав нокаут: Србин уназадио Украјинца - ВИДЕО

3 седм

0
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Остали спортови

Боксер ударцем откинуо косу ривалу

3 седм

0
Боксер Вељко Ражнатовић

Сцена

Вељко Ражнатовић након повреде позирао крвав: Ово су нове информације о његовом здравственом стању

3 седм

0
БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

Остали спортови

БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

1 мј

0

Више из рубрике

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Линдзи Вон о паклу кроз који је прошла: Била сам корак од ампутације ноге

19 ч

0
Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље

Остали спортови

Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље

1 д

0
Хокеј

Остали спортови

Чудо на леду: Американци срушили Канаду и узели злато послије 46 година

1 д

0
Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

Остали спортови

Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Ужас: Полиција кукама извлачила тијело мушкарца из ријеке

16

22

На међународној конференцији представљено 13 медицинских установа из Српске

16

12

Очекује нас спектакл на небу: Ево које планете ће бити видљиве голим оком

16

00

Бојић о увођењу трамвајске линије Бања Лука-Лакташи: Никада нисам разговарао са Станивуковићем

15

33

Мито узео при повратку са скијања: Инспектору Марјановићу предложен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner