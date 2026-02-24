Реванш послије 11 година: Пакјао и Мејведер поново у рингу

Извор:
Агенције
24.02.2026
12:20
Коментари:0
Филипинац Мани Пакјао и Американац Флојд Мејведер боксоваће у реванш мечу у септембру у Лас Вегасу, пренио је Би-Би-Си.
Пакјао и Мејведер ће боксовати у Сфери 19. септембра у Лас Вегасу. Реванш долази 11 година након што је Мејведер побиједио Пакјаоа у мечу названом "Борба вијека“. Меч ће бити преношен на платформи Нетфликс.
Мејведер (48), који је некадашњи свјетски шампион у боксу, објавио је прошле недјеље да се четврти пут враћа из пензије. Ово ће бити прва борба америчког боксера откако је 2017. године техничким нокаутом у 10. рунди побиједио ММА борца Конора Мекгрегора.
Пакјао (47), једини боксер који је освојио титуле свјетског шампиона у осам различитих тежинских категорија, завршио је каријеру 2021. године како би се посветио политичкој каријери.
Он се у ринг се вратио јула прошле године у борби против шампиона велтер категорије у WБЦ верзији Марија Бариоса, који је одбранио титулу послије неријешене борбе.
Остали спортови
3 седм0
Остали спортови
3 седм0
Сцена
3 седм0
Остали спортови
1 мј0
Остали спортови
19 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
22
16
12
16
00
15
33
Тренутно на програму