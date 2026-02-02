Logo
Какав нокаут: Србин уназадио Украјинца - ВИДЕО

Извор:

АТВ

02.02.2026

10:29

Радивоје Калајџић нокаутирао Украјинца
Фото: Screenshot

Српски борац Радивоје Калајџић (34) остварио је спектакуларну побједу нокаутом над Украјинцем Олександром Гвоздиком у седмој рунди, на приредби Зуфа Боксинг 2, одржаној у "Мета Апекс Центру" у Лас Вегасу.

Калајџић је у тренутку прекида меча губио на бодовним картицама судија (60:52, 60:52 и 59:53), у уводној борби главног програма овог догађаја, али онда се догодио преокрет!

Сјевнуо је ударац и јасно је да је крај...

