Кристијано Роналдо одбио да игра против Милана Борјана

02.02.2026

08:10

Тензија у Саудијској Арабији достигла је тачку кључања! Како преноси угледни португалски лист "А Бола", најбољи фудбалер Ал Насра, Кристијано Роналдо, неће играти у предстојећем мечу 20. кола против Ал Ријада, који је на програму у понед‌јељак.

Иако би прва помисао била да је ријеч о повреди или одмору, истина је много шокантнија: Португалац је сам донио одлуку да бојкотује утакмицу против тима за који брани Милан Борјан, некадашњи капитен Црвене звезде.

Према изворима блиским клубу, Роналдо је дубоко несрећан начином на који Државни инвестициони фонд (ПИФ) управља Ал Насром. Његов бес усмјерен је ка чињеници да фонд фаворизује ривалске клубове, а прије свега Ал Хилал.

Кристијано наводно сматра да Ал Наср добија "мрвице" у односу на Ал Хилал, који је тренутно лидер шампионата са три бода предности. Кап која је прелила чашу јесу најаве да ће Карим Бензема појачати управо Ал Хилал.

Бројеви

Занимљивости

Шта дан рођења говори о вама: Тумачење датума од 1. до 31.

Подсјетимо, француски нападач није задовољан у Ал Итихаду, а престижни "L'Equipe" објавио је да је трансфер у редове највећег ривала Ал Насра готова ствар.

Роналдо се, како пише "А Бола", отворено жали на недостатак инвестиција у играчки кадар.

Док се конкуренција разбацује милионима и доводи највећа свјетска имена, Ал Наср је у овом зимском прелазном року довео само једног играча - Хајдера Абдулкарема, 21-годишњег везисту из Ирака, који дефинитивно није профил појачања какав је Португалац очекивао, преноси "Телеграф".

Кристијано Роналдо

