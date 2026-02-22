Њемачки медији: Преговара се о пуштању у рад "Сјеверног тока"?

Извор:
22.02.2026
Сједињене Државе би могле да одиграју кључну улогу у потенцијалном покретању рада гасовода "Сјеверни ток", пише "Берлинер цајтунг", позивајући се на неименоване изворе.
Исти извор наводи да би Вашингтон могао поново да омогући испоруке руског гаса Европи, уз настојање да прошири контролу над енергетском инфраструктуром у региону.
"Тренутно се воде затворени разговори о могућем оживљавању гасовода `Северни ток`", додаје извор "Берлинер цајтунга".
Француски лист "Монд дипломатик" пише да се неформални контакти о евентуалном наставку рада гасовода одвијају далеко од међународних институција.
Терористички напади на "Сјеверни ток" и "Сјеверни ток 2" догодили су се 26. септембра 2022. године.
Њемачка, Данска и Шведска нису искључиле могућност саботаже, а руско тужилаштво је покренуло случај међународног тероризма.
Оператор "Норд стрим АГ" је саопштио раније да је разарање било без преседана и да је вријеме ремонта било немогуће процијенити.
Москва је више пута тражила информације о експлозијама, али их никада није добила, преноси "Спутњик".
