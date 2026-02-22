Logo
Large banner

Њемачки медији: Преговара се о пуштању у рад "Сјеверног тока"?

Извор:

СРНА

22.02.2026

19:31

Коментари:

0
Њемачки медији: Преговара се о пуштању у рад "Сјеверног тока"?

Сједињене Државе би могле да одиграју кључну улогу у потенцијалном покретању рада гасовода "Сјеверни ток", пише "Берлинер цајтунг", позивајући се на неименоване изворе.

Исти извор наводи да би Вашингтон могао поново да омогући испоруке руског гаса Европи, уз настојање да прошири контролу над енергетском инфраструктуром у региону.

"Тренутно се воде затворени разговори о могућем оживљавању гасовода `Северни ток`", додаје извор "Берлинер цајтунга".

Француски лист "Монд дипломатик" пише да се неформални контакти о евентуалном наставку рада гасовода одвијају далеко од међународних институција.

Терористички напади на "Сјеверни ток" и "Сјеверни ток 2" догодили су се 26. септембра 2022. године.

Њемачка, Данска и Шведска нису искључиле могућност саботаже, а руско тужилаштво је покренуло случај међународног тероризма.

Оператор "Норд стрим АГ" је саопштио раније да је разарање било без преседана и да је вријеме ремонта било немогуће процијенити.

Москва је више пута тражила информације о експлозијама, али их никада није добила, преноси "Спутњик".

Подијели:

Тагови :

Sjeverni tok 2

Sjeverni tok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

Свијет

Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

4 седм

0
Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

Свијет

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

3 мј

0
Откривено ко стоји иза саботаже Сјеверног тока 1 и 2?

Свијет

Откривено ко стоји иза саботаже Сјеверног тока 1 и 2?

3 мј

0
Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

Свијет

Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

4 мј

0

Више из рубрике

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

Економија

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

4 ч

0
Од продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства скоро 130 милиона КМ

Економија

Од продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства скоро 130 милиона КМ

11 ч

0
Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

Економија

Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

1 д

0
Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Економија

Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner