Откривено ко стоји иза саботаже Сјеверног тока 1 и 2?

Извор:

Мондо.рс

11.11.2025

08:12

Фото: Танјуг / АП

Њемачки истражитељи имају информације и доказе да група Украјинаца стоји иза експлозије гасовода Сјеверни ток 1 и 2, пише "Вол Стрит Журнал".

Амерички лист се позива на информације њемачких истражних органа. Наводи се да је група Украјинаца наводно дјеловала под командом тадашњег врховног команданта, генерала Валерија Залужног.

Небензја

Свијет

Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине

Циљ саботаже наводно је био да се смање руски приходи од енергената и да се пресјеку економске везе Руске Федерације и Њемачке. Њемачко тужилаштво и истражитељи су пратили трагове попут компанија за изнајмљивање бродова, телефонских бројева и регистарских ознака.

Истражитељи су прикупили довољно доказа за издавање налога за хапшење тројице војника из специјалне јединице и четворице ронилаца. Као кључни доказ се наводи црно-бијела фотографија са саобраћајне камере у Њемачкој.

На њој се види лице украјинског рониоца ког је полиција идентификовала помоћу софтвера за препознавање лица.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас

Пронашли су све његове профиле на друштвеним мрежама и тако су успјели да лоцирају и открију и остале осумњичене.

Истражитељи су пратили идентификованог рониоца до Пољске. Он је касније превезен у аутомобилу марке "BMW" са дипломатским таблицама у Украјину, а возилом је управљао војни аташе у Варшави.

Ко је командант ове диверзантске групе?

Потрага за командантом је дуго трајала и он је лоциран у Италији након опширне истраге.

Истражитељи су добили копију његовог пасоша и идентификовали су га као Серхија К (46), ветерана Службе безбједности Украјине (СБУ).

Овој специјалној јединици придружио се првог дана када је почео сукоб у Украјини (24. фебруар 2022. године) и командовао је јединицом противваздушне одбране (ПВО) од Кијева.

