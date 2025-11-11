Извор:
Мондо.рс
11.11.2025
08:12
Њемачки истражитељи имају информације и доказе да група Украјинаца стоји иза експлозије гасовода Сјеверни ток 1 и 2, пише "Вол Стрит Журнал".
Амерички лист се позива на информације њемачких истражних органа. Наводи се да је група Украјинаца наводно дјеловала под командом тадашњег врховног команданта, генерала Валерија Залужног.
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине
Циљ саботаже наводно је био да се смање руски приходи од енергената и да се пресјеку економске везе Руске Федерације и Њемачке. Њемачко тужилаштво и истражитељи су пратили трагове попут компанија за изнајмљивање бродова, телефонских бројева и регистарских ознака.
Истражитељи су прикупили довољно доказа за издавање налога за хапшење тројице војника из специјалне јединице и четворице ронилаца. Као кључни доказ се наводи црно-бијела фотографија са саобраћајне камере у Њемачкој.
На њој се види лице украјинског рониоца ког је полиција идентификовала помоћу софтвера за препознавање лица.
Какво нас вријеме очекује данас
Пронашли су све његове профиле на друштвеним мрежама и тако су успјели да лоцирају и открију и остале осумњичене.
Истражитељи су пратили идентификованог рониоца до Пољске. Он је касније превезен у аутомобилу марке "BMW" са дипломатским таблицама у Украјину, а возилом је управљао војни аташе у Варшави.
Потрага за командантом је дуго трајала и он је лоциран у Италији након опширне истраге.
Истражитељи су добили копију његовог пасоша и идентификовали су га као Серхија К (46), ветерана Службе безбједности Украјине (СБУ).
Овој специјалној јединици придружио се првог дана када је почео сукоб у Украјини (24. фебруар 2022. године) и командовао је јединицом противваздушне одбране (ПВО) од Кијева.
Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny commissioned the sabotage of the Nord Stream pipelines in 2022, German newspaper Die Welt reported on Monday, citing an investigator familiar with the matter.— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) September 8, 2025
According to the newspaper, German investigators believe they have… pic.twitter.com/2olvwSMnWt
