Logo

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Извор:

АТВ

01.12.2025

13:23

Коментари:

0
Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Кошаркаше Игокее у четвртак, 4. децембра, са почетком у 19.00 часова, очекује нови испит у “WINLINE Basket cup”, а на мегдан им стиже екипа Зенита из Санкт Петербурга.

Улаз је бесплатан, а из Игокее позивају све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима и да пруже подршку екипи.

“На паркету дворане у Лакташима очекује нас још један кошаркашки спектакл у којем ће наш клуб покушати да се домогне прве побједе у “WINLINE Basket cup”.

аба јуниори

Кошарка

Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

Овим путем позивамо све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима и да са трибине пруже подршку нашој екипи, али и да осјете јединствену атмосферу која краси утакмице у “WINLINE Basket cup”.” поручују из КК Игокеа.

Подијели:

Тагови:

КК Игокеа

Лакташи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Креће нова сезона јуниорске АБА лиге: Млади Игоси у походу на завршни турнир

Кошарка

Креће нова сезона јуниорске АБА лиге: Млади Игоси у походу на завршни турнир

3 д

0
Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

Кошарка

Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

1 седм

0
Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

Кошарка

Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

1 седм

0
Игокеа дочекује Вирзбург у најважнијем мечу ФИБА Лиге шампиона

Кошарка

Игокеа дочекује Вирзбург у најважнијем мечу ФИБА Лиге шампиона

1 седм

0

Више из рубрике

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

Кошарка

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

2 ч

0
КСС се огласио послије скандала у Сарајеву

Кошарка

КСС се огласио послије скандала у Сарајеву

3 ч

3
"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Кошарка

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

17 ч

5
Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

Кошарка

Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

15

13

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

15

13

Српска оборила све рекорде: Остварено више од милион ноћења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner