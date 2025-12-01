Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Извор:
Кошаркаше Игокее у четвртак, 4. децембра, са почетком у 19.00 часова, очекује нови испит у “WINLINE Basket cup”, а на мегдан им стиже екипа Зенита из Санкт Петербурга.
Улаз је бесплатан, а из Игокее позивају све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима и да пруже подршку екипи.
“На паркету дворане у Лакташима очекује нас још један кошаркашки спектакл у којем ће наш клуб покушати да се домогне прве побједе у “WINLINE Basket cup”.
Овим путем позивамо све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима и да са трибине пруже подршку нашој екипи, али и да осјете јединствену атмосферу која краси утакмице у “WINLINE Basket cup”.” поручују из КК Игокеа.
