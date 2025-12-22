Љубиша преживио удар грома који га је бацио у кому

Извор:
Љубиша Жикић из Кривеља тог 10. јула 1986. године изашао је из куће да се прошета својом уобичајеном рутом до центра села. План је био једноставан. Да купи основне потрепштине и да се са другарима расхлади понеким пивом у сеоској кафани.
Иако је небо било ведро, без иједног облака, Љубиша је за сваки случај понео кишобран. На већој надморској висини време уме да се промјени за трен, знао је из искуства, пише Истмедиа.
При повратку кући, изненада су се над селом надвили тамни облаци. Киша је кренула као из кабла, а небо је почело да пуца. Сјевало је и грмило као да се планина ломи.
Љубиша никада није имао страх од грмљавине. Безбрижно је наставио пјешице ка кући, не обраћајући пажњу на громове, већ само покушавајући да се одбрани од кише под кишобраном који је олујни ветар носио лијево десно.
Када је пролазио поред некадашњег стадиона ФК Кривељ, видео је само један жесток бљесак.
А онда мрак.
Пробудио се четири дана касније у борској болници, везан за болеснички кревет, са неком чудном буком у глави и без икаквог сећања на оно што се догодило. Све што се дешавало у међувремену сазнао је из прича људи који су га пронашли без свијести у трави и љекара који су га збринули.
Један од возача фирме Ерозија пролазио је тим путем и на асфалту угледао одбачен кишобран. Нешто му је било сумњиво, па је зауставио возило. Тада је поред пута, у трави, угледао познаника.
Љубиша, који је тада имао 26 година, пронађен је готово без одјеће. Панталоне и кошуља биле су у фронцлама, али је у џепу остало нетакнуто, сјећа се тачно, 19.910.000 тадашњих динара од плате. Кожне сандале апостолке које је тог дана обуо никада нису пронађене.
Возач га је хитно одвезао у болницу, гдје га је примио чувени неурохирург Миливоје Стангачиловић.
"Објаснио ми је да сам био везан јер, иако у коми, тијело је скакало и било немирно. Када су ми рекли да сам четири дана био у коми, умало се поново нисам онесвијестио."
Љекари су му испричали да су га потапали у хладну воду, што је уобичајена прва помоћ код удара грома, како би се охладиле опекотине.
Тешке повреде Љубиша је имао на десној шаци у којој је држао кишобран. Претпоставља се да је електрично пражњење прошло кроз руку, а не кроз виталне органе, што објашњава како је уопште преживио.
Кома у оваквим случајевима најчешће настаје због снажног поремећаја рада мозга, шока нервног система или краткотрајног недостатка кисеоника. Код неких људи, објашњавају стручњаци, мозак може да се опорави после неколико дана уколико није било трајног оштећења.
По доласку свијести, први прегледи требало је да покажу да ли је Љубишин мозак остао неоштећен. Постављана су му бројна унакрсна питања и брзо је закључено да је у глави све како треба и да нема неуролошких посљедица.
Погођен је изузетно снажном појавом, али је сплет околности учинио да удар не буде фаталан. Такви случајеви су ријетки, али медицински објашњиви.
Код удара кроз руку често долази до снажног нервног шока. Нерви и мишићи се привремено искључе, што може довести до губитка свести и коме, али без трајног разарања можданог ткива. То објашњава зашто је Љубиша био у коми неколико дана, а ипак се пробудио.
Готово четири деценије прошле су од дана када је преживио страшан удар грома. Од тада, сваке године, 10. јул обиљежава као своју личну славу, а за богату трпезу заслужна је његова супруга Слободанка.
Занимљиво је да се Љубиша данас не плаши грмљавине. Када грми, понаша се сасвим уобичајено. Али, како сам каже, не мора баш ни да искушава силе са неба, нарочито не са кишобраном у руци, на отвореном, пише Телеграф.
