Нема дужих задржавања на граничним прелазима

Извор:
АТВ
22.12.2025
07:30
Коментари:0
На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Додају да је од 2. децембра 2025. године гранични пријелаз Каракај отворен за све категорије возила, док је на граничном прелазу Шепак забрањен саобраћај за сва теретна возила.
