Logo
Large banner

Нема дужих задржавања на граничним прелазима

Извор:

АТВ

22.12.2025

07:30

Коментари:

0
Нема дужих задржавања на граничним прелазима
Фото: АМС РС

На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

Додају да је од 2. децембра 2025. године гранични пријелаз Каракај отворен за све категорије возила, док је на граничном прелазу Шепак забрањен саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Таг:

Гранични прелаз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

5 ч

0
Нуклеарна електрана

Свијет

Јапан поново покреће рад највеће нуклеарне електране на свијету

5 ч

0
Спремите се: Стиже нагла промјена времена

Друштво

Спремите се: Стиже нагла промјена времена

5 ч

0
Сиднеј-терористички напад

Свијет

Отац и син мјесецима планирали напад на плажи у Сиднеју

5 ч

0

Више из рубрике

Спремите се: Стиже нагла промјена времена

Друштво

Спремите се: Стиже нагла промјена времена

5 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Жене, ако желите бебу, вјерује се да данас ово морате да урадите

5 ч

0
Дјетињци – радост породичног празника

Друштво

Дјетињци – радост породичног празника

17 ч

0
Овај сок је један од најздравијих за наш организам

Друштво

Овај сок је један од најздравијих за наш организам

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner