Жене, ако желите бебу, вјерује се да данас ово морате да урадите

Извор:

Курир

22.12.2025

07:04

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Праведни Јоаким и Ана нису имали деце пуних 50 година свога брачног живота. Под старост им се јавио архангел Гаврил, сваком од њих на по се, и рече им, да су молитве њихове услишане од Бога и да ће родити ћерку Марију.

Тада Ана света заче од мужа свога, и послије девет мјесеци роди ћерку, благословену од Бога и од свих колена људских, Пресвету Деву Марију Богородицу.

По хришћанском вјеровању, рођење Богородице, Деве Марије, није било уобичајено. Она је унапријед проречена, најпре од Бога: јер ће "семе женино сатрти главу змије" (1 Мој 3,15), а онда и од старозаветних пророка, у многим пророштвима.

Рођена је од Богом изабраних родитеља, Јоакима и Ане (они у почетку брака нису имали дјеце, па су много туговали, јер се неплодност код Јудеја сматрала као срамота), који су се одликовали чистим, светим и праведним животом, и који су потекли из два, Богом издељена рода јеврејског народа: царског Давидовог и првосвештеничког Ароновог.

Богородица је рођена у Назарету, у Галилеји (Лк 1,26-27), а њено име Марија, које је некад носила и Аронова сестра (2 Мој 15,20), било је сасвим уобичајено и бројно у вријеме рођења Господа Исуса Христа.

Жене не раде у току дана, а понеке бдију сву ноћ уочи празника док не чују прве петлове. Кад их чују кажу: - Чујем, чујем петле, своје чувам, селско збирам.

У неким селима мајке са женском децом иду око куће и бацају пепео или просо да би сачувале кућу од злих чини. Болесне жене одлазе у манастире на молитве, а нероткиње одлазе на конак, па остају по три дана.

У стара су времена мушкарци, чије би жене после дужег времена затруднеле, одлазили у поноћ на вилина или друга урокљива мјеста и побадали крстиће направљене од тисовог дрвета, пише Курир.

СПЦ

