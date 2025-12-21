Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ

Извор:
Провјерено.инфо
21.12.2025
17:49
Коментари:0
Организација "Срби за Србе" сакупила је 14.763 КМ на хуманитарном догађају "Крофне из блока" који је данас одржан на девет локација, тачније у дворишту цркава у скоро сваком насељу у Бањалуци.
Сакупљен новац намијењен је за помоћ социјално угроженим вишечланим породицама.
Широм града на Врбасу, од Дервиша до Обилићева, Бањалучани су се удружили како би помогли другима и показали хумано лице.
Свијет
Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"
Након свете литургије, неуморни волонтери ове организације дијелили су посне крофне испред храмова, а грађани су остављали добровољне прилоге, преноси Провјерено.
Тако је Бањалука поново положила тест хуманости.
Из организације најављују да ће акција „Крофне из блока“ бити настављена и 28. децембра на сљедећим локацијама:
28.12. Спомен Храм Св. Великомученика Георгија, Дракулић
28.12. Храм Рођења Пресвете Богородице, Ребровац
28.12. Храм Преподобне Мати Параскеве, Старчевица
28.12. Храм Светог Свештеномученика Платона Бањалучког, Врбања
28.12. Храм Светог Јована Богослова, Лауш
Пред саме божићне празнике, "Крофне из блока" одржаће се и у:
4.1. Храм Свете Тројице, Велико Блашко
4.1. Манастир Гомионица
Посебну захвалност, напомињу из организације, дугују пекарама: Житопека, Мања, Бакал и Рустик које су донирале стотине крофни.
Из организације "Срби за Србе" упућују велику и искрену захвалност свим грађанима који су данас учествовали у хуманитарној акцији "Крофне из блока" и својим прилогом помогли социјално угроженим вишечланим породицама.
Позивају све који желе да подрже њихову Божићну акцију, да им се придруже и на наредним акцијама "Крофне из блока" или позову број 17763.
Најновије
Најчитаније
20
54
20
49
20
47
20
39
20
24
Тренутно на програму