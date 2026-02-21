Logo
Серијски силоватељ могао би ускоро на слободу: "Ноћна мора сваке жене"

21.02.2026

15:55

Серијски силоватељ могао би ускоро на слободу: "Ноћна мора сваке жене"
Фото: Unsplash

Силоватељ познат као "Ноћни прогонитељ", који је током 28 година нападао усамљене жене, могао би да изађе на слободу, само десет година након што је осуђен на доживотну казну затвора.

Зли Клајв Хауард, тада 57-годишњак, вребао је улицама тражећи жртве, а затим их нападао у свом каравану марке Волво. Самотњак који је живио са родитељима описан је као "ноћна мора сваке жене" од стране судије, након што је од 1986. године напао најмање шест жена.

Након што му је изречена доживотна казна, још 15 жена јавило се са тврдњама да су и оне биле његове мете, а Хауардов рођени брат изјавио је да је "застрашујуће помислити на то колико је жена Клајв можда напао".

Осуђен је на доживотни затвор са минималним роком од 10 година и три мјесеца, али је та казна касније смањена за годину дана јер није био урачунат период који је провео у притвору. Сада званични извјештај открива да се у фебруару прошле године појавио пред комисијом за условни отпуст, али му слобода није одобрена јер и даље представља опасност по јавност.

силовање-насиље над женама

Регион

Мушкарац (69) осуђен за силовање дјевојчице (9): Годинама им био комшија

У извјештају Комисије за условни отпуст наводи се да је прошао обуке усмјерене на суочавање са "насиљем и сексуалним преступима", али и да је "било ситуација када није поштовао затворска правила и показивао непријатељски став према особљу".

Ипак, постоји бојазан да ће ускоро поново покушати да добије слободу, док упућени критикују то што, како кажу, није адекватно кажњен за „предаторску“ природу својих злочина.

Један извор је рекао: "Неће проћи много времена прије него што поново буде упућен пред комисију за условни отпуст. Срамота је што би могао да буде пуштен тако брзо након изрицања казне. Његови злочини били су ужасни, предаторски и плански, па је застрашујућа помисао да би могао да изађе на слободу после нешто више од деценије.“

Када је лист Мирор контактирао полицију Норфолка, потврдили су да је истрага о Хауардовим злочинима затворена "неколико мјесеци након изрицања пресуде". Портпаролка је додала: "Примили смо одређени број позива грађана након изрицања пресуде Клајву Хауарду 2015. године. Сваки од тих навода је темељно испитан и нису пронађени докази о додатним кривичним делима."

Адвокатица за људска права Харијет Вистрич, која је водила правну кампању да такозвани "црни такси силоватељ" Џон Ворбојс остане у затвору, изјавила је: "Ниво ризика код озбиљних сексуалних предатора није довољно препознат у оваквим случајевима."

Хауард је коначно ухваћен 2014. године када је једна жртва помогла полицији да уђе у траг његовом Волву, након што ју је силовао на паркингу. Испоставило се да је његов терор трајао готово 30 година широм Норфолка и Кембриџшира.

