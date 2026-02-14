Ексл Роуза отац са 2 године отео и силовао, очух га крвнички тукао

Извор:
Чувени рокер Ексл Роуз можда гази седму деценију, али и даље активно наступа са својим бендом, а сада се спремају и за свjетску турнеју у 2026.
Група "Guns N' Roses" је објавила и нове пjесме које су обрадовале најватреније фанове, а Ексл је најавио и графички роман под називом "Axl Росе: Appetite For Destruction", чиме је направио искорак и у друге типове умјетности.
Чини се да некада проблематичан рокер покушава за сада да остане на добром путу, те да је фокусиран на креативне пројекте уместо на уништавање сопственог живота како је радио годинама уназад.
Нажалост, истина је да Роуз годинама био познат по незгодном карактеру, али и насиљу према женама, а како је касније открио, разлог за то биле су трауме из дјетињства.
Његова мајка је имала само 16 година када је остала трудна, а након развода, Ексла, који је тада имао двије године, отео је отац.
Када је одрастао, Роуз се подвргао контроверзној регресионој терапији кроз коју особа може да се присјети прошлих живота, али и раног дјетињства.
"Сјећам се отмице, игле и грозних тренутака. Тата ме је се*суално злостављао, а био је грозан и према мами. Зато и имам тако с*ебан однос са женама и се*с повезујем с моћи", признао је.
Додаје и да његов однос с мајком није био ништа здравији. Био је, каже, одувек свјестан да је био нежељено дијете, а када је у њихов живот ушао очух, мама је баш увијек стављала њега испред сина.
"Гледала је како ме очух млати и никада није стала на моју страну. Мој очух је најопасније створење на свијету", рекао је о свом очуху који је уједно и отац његове полусестре Ејми која је годинама водила фан клуб бенда и путовала с њима.
"Није нам дао да гледамо сцене љубљења или се*са, било смо толико индоктринирани да смо упозоравали једно друго ако не бисмо на вријеме окренули главу од телевизора. Ејми и мене тукао је чим би се указала прилика", рекао је Ексл који од свих жена, вјероватно једино са сестром има нормалан однос, преноси Мондо.
