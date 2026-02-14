Logo
Large banner

Ексл Роуза отац са 2 године отео и силовао, очух га крвнички тукао

Извор:

Мондо.ба

14.02.2026

18:01

Коментари:

0
Ексл Роуза отац са 2 године отео и силовао, очух га крвнички тукао

Чувени рокер Ексл Роуз можда гази седму деценију, али и даље активно наступа са својим бендом, а сада се спремају и за свjетску турнеју у 2026.

Група "Guns N' Roses" је објавила и нове пjесме које су обрадовале најватреније фанове, а Ексл је најавио и графички роман под називом "Axl Росе: Appetite For Destruction", чиме је направио искорак и у друге типове умјетности.

Чини се да некада проблематичан рокер покушава за сада да остане на добром путу, те да је фокусиран на креативне пројекте уместо на уништавање сопственог живота како је радио годинама уназад.

Нажалост, истина је да Роуз годинама био познат по незгодном карактеру, али и насиљу према женама, а како је касније открио, разлог за то биле су трауме из дјетињства.

Отео га и силовао отац

Његова мајка је имала само 16 година када је остала трудна, а након развода, Ексла, који је тада имао двије године, отео је отац.

Када је одрастао, Роуз се подвргао контроверзној регресионој терапији кроз коју особа може да се присјети прошлих живота, али и раног дјетињства.

"Сјећам се отмице, игле и грозних тренутака. Тата ме је се*суално злостављао, а био је грозан и према мами. Зато и имам тако с*ебан однос са женама и се*с повезујем с моћи", признао је.

Очух га тукао

Додаје и да његов однос с мајком није био ништа здравији. Био је, каже, одувек свјестан да је био нежељено дијете, а када је у њихов живот ушао очух, мама је баш увијек стављала њега испред сина.

Chat GPT

Наука и технологија

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

"Гледала је како ме очух млати и никада није стала на моју страну. Мој очух је најопасније створење на свијету", рекао је о свом очуху који је уједно и отац његове полусестре Ејми која је годинама водила фан клуб бенда и путовала с њима.

"Није нам дао да гледамо сцене љубљења или се*са, било смо толико индоктринирани да смо упозоравали једно друго ако не бисмо на вријеме окренули главу од телевизора. Ејми и мене тукао је чим би се указала прилика", рекао је Ексл који од свих жена, вјероватно једино са сестром има нормалан однос, преноси Мондо.

Подијели:

Таг :

Guns n Roses

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Био је мртав 40 минута: Пробудио се слијеп, али као друго човјек

Здравље

Био је мртав 40 минута: Пробудио се слијеп, али као друго човјек

3 ч

0
Нисте ни свјесни ризика: Престаните држати пластичне кесе у кухињи

Савјети

Нисте ни свјесни ризика: Престаните држати пластичне кесе у кухињи

3 ч

0
Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

Хроника

Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

3 ч

0
Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

Република Српска

Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

МЦ Алекс

Сцена

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

6 ч

0
Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Сцена

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

7 ч

0
Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

Сцена

Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

9 ч

0
Жељка Митровића покрала позната водитељка

Сцена

Жељка Митровића покрала позната водитељка

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

53

Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

20

44

Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

20

40

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

20

28

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

20

23

Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner