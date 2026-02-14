Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

Извор:
АТВ
14.02.2026
11:19
Коментари:0
Милена Поповић поново је успјела да привуче велику пажњу на друштвеним мрежама, и то захваљујући издању које никога није оставило равнодушним.
У ватрено црвеној хаљини са голим раменом и смјелим прорезом на грудима, Милена је позирала заводљиво и самоувјерено.
Фотографија је за кратко вријеме прикупила велики број лајкова и коментара, а пратиоци су јој поручивали да изгледа никад боље.
Једно је сигурно, а то је да је Милена Поповић овим издањем направила прави дар-мар на мрежама.
