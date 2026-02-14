Logo
Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

АТВ

14.02.2026

11:19

0
Милена Поповић поново је успјела да привуче велику пажњу на друштвеним мрежама, и то захваљујући издању које никога није оставило равнодушним.

У ватрено црвеној хаљини са голим раменом и смјелим прорезом на грудима, Милена је позирала заводљиво и самоувјерено.

Фотографија је за кратко вријеме прикупила велики број лајкова и коментара, а пратиоци су јој поручивали да изгледа никад боље.

Једно је сигурно, а то је да је Милена Поповић овим издањем направила прави дар-мар на мрежама.

Milena Popović

