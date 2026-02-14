Logo
Large banner

Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ

Извор:

СРНА

14.02.2026

12:40

Коментари:

1
Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је Срни да опозиција из Републике Српске слуша представнике политичких партија из Федерације БиХ /ФБиХ/ док се СНСД бори за грађане Републике Српске.

Којић је навео да је подаништво ПДП-а, СДС-а и Листе за правду ред јасно показано јуче приликом хитности поступка Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ чији су предлагачи посланици Милан Дуновић, Златан Бегић и Влатко Главаш.

Карта Европе

Свијет

БиХ у црвеном на новој карти Европе

Он је рекао да приликом првог гласања о хитности поступка није било ентитетске већине, али да су у поновљеном гласању опозициони посланици из Републике Српске послушали упутства из ФБиХ.

"Ми слушамо грађане Републике Српске, а они Бегића, ДФ и друге представнике политичких партија из ФБиХ", нагласио је Којић.

Он је навео да је и јуче инсистирао на одговору на питање шта се десило па су промијенили став.

"/Замјеник предсједавајућег Представничког дома Дарко/ Бабаљ прво је рекао `нећемо у други круг`, а онда Бегић говори /посланику ПДП-а Браниславу/ Бореновићу `шта је ово Бореновићу, јесмо ли се ово договорили` и све се промијени", навео је Којић.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

Он је указао и на чињеницу да је Бореновић негодовао и добацивао са мјеста јер је опозиција разоткривена, а што се може и чути на снимку сједнице.

Подијели:

Таг :

Милорад Којић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране

Хроника

Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране

1 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио из Минхена открива како напредују преговори о Украјини

2 ч

0
Татјана Јечменица

Хроника

Возач камиона након судара у ком је погинула Татјана Јечменица: ''Секунде су биле у питању''

2 ч

0
Маријо Дадић

Хроника

У Мостару убијен Маријо Дадић звани Пинк Пантер: Серијски крадљивац, више пута осуђиван

2 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

Република Српска

Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

1 ч

0
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Дан бораца - симбол слободарских тежњи српског народа

3 ч

1
Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

Република Српска

Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

3 ч

5
Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

Република Српска

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner