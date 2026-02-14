Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ

Извор:
СРНА
14.02.2026
12:40
Коментари:1
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је Срни да опозиција из Републике Српске слуша представнике политичких партија из Федерације БиХ /ФБиХ/ док се СНСД бори за грађане Републике Српске.
Којић је навео да је подаништво ПДП-а, СДС-а и Листе за правду ред јасно показано јуче приликом хитности поступка Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ чији су предлагачи посланици Милан Дуновић, Златан Бегић и Влатко Главаш.
Он је рекао да приликом првог гласања о хитности поступка није било ентитетске већине, али да су у поновљеном гласању опозициони посланици из Републике Српске послушали упутства из ФБиХ.
"Ми слушамо грађане Републике Српске, а они Бегића, ДФ и друге представнике политичких партија из ФБиХ", нагласио је Којић.
Он је навео да је и јуче инсистирао на одговору на питање шта се десило па су промијенили став.
"/Замјеник предсједавајућег Представничког дома Дарко/ Бабаљ прво је рекао `нећемо у други круг`, а онда Бегић говори /посланику ПДП-а Браниславу/ Бореновићу `шта је ово Бореновићу, јесмо ли се ово договорили` и све се промијени", навео је Којић.
Он је указао и на чињеницу да је Бореновић негодовао и добацивао са мјеста јер је опозиција разоткривена, а што се може и чути на снимку сједнице.
