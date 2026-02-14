Logo
Кошарац: Дан бораца - симбол слободарских тежњи српског народа

Извор:

АТВ

14.02.2026

10:54

Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац честитао је свим борцима Републике Српске Дан бораца и Дан сјећања на Први српски устанак, истичући да је овај празник симбол слободарских тежњи српског народа у прошлости и садашњости, његове државнотворности и жеље да организује своју државу.

- Током свих историјских изазова и искушења српски народ је имао вјеру и увијек смо били на побједничкој страни. Зато се данас са поносом сјећамо наших храбрих хероја који су животе и дијелове тијела уградили у темеље слободе и Републике Српске - написао је Кошарац на "Инстаграму".

Хроника

Зеленаш из Новог Града у бјекству: Ојадио четири особе

Он је истакао да њихова несебична жртва обавезује садашње и будуће генерације да штите и јачају отаџбину Републику Српску и српски национални идентитет.

