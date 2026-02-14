Рубио из Минхена открива како напредују преговори о Украјини

14.02.2026
12:15
Стране у преговарачком процесу о Украјини усјпеле су да смање листу спорних питања, рекао је амерички државни секретар Марко Рубио на Минхенској безбједносној конференцији.
Говор америчког државног секретара пратили су српски члан Предсејдништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Србије Александар Вучић.
Према Рубијевим ријечима, најтежа питања су и даље ту и рад на рјешавању је у току. Додао је и да ће САД учинити све што је могуће да окончају украјински сукоб,.
Како преноси "Гардијан", Рубио је одбацио сугестију модератора да Руси нису заинтересовани за преговоре, рекавши да то "не знамо".
"Они кажу да јесу и под којим условима су били спремни да то ураде и да ли можемо пронаћи услове који су прихватљиви за Украјину на које ће Русија увијек пристати", рекао је.
Рекао је да су САД успјеле да "напредују" у разговорима и да ће се даљи разговори одржати у уторак.
"Не мислим да би ико у овој просторији био против преговарачког рјешења, све док су услови праведни и одрживи, а то је оно што желимо да постигнемо и наставићемо да покушавамо да то постигнемо чак и док се све ове друге ствари буду дешавале на фронту санкција и тако даље", навео је.
Он је истакао да су "многи у свијету су дошли до закључка да је ера западне доминације завршена"
"Идеја свијета без граница и замјена националних интереса глобалним поретком показала се глупом. На Западу су се надали да ће економске и трговинске везе заменити задатке државе", изјавио је амерички државни секретар.
УН имају потенцијал, али немају одговоре у кризама
Говорећи о УН, он је рекао да ова организација није успјела да оконча конфликт у Украјини, као и да су преговори страна постали могући захваљујући САД.
"УН имају огроман потенцијал, али по најхитнијим питањима немају одговоре и практично не играју никакву улогу", додао је Рубио.
Како је рекао, "несугласице између САД и европских савезника могу се објаснити дубоком забринутошћу Вашингтона због будућности Европе".
"САД су заинтересоване за јаку Европу и сматрају да ће њихове судбине увек бити испреплетане. Сједињене Државе не теже томе да се одвоје од савезника, већ желе да оживе старо пријатељство. Желимо да Европа буде јака. Вјерујемо да Европа мора да опстане, јер су претходна два велика рата показала да су наше судбине нераздвојне и да ће увијек бити испреплетане", навео је Рубио.
О односу са Кином
Рубиу је постављено питање о америчком ставу према Кини.
Он је рекао да се "наши национални интереси често неће поклапати", али је нагласио потребу да се канали држе отвореним и да се разговара о томе како то ријешити.
"Дужни смо свијету да покушамо да се носимо са тим што боље можемо, очигледно избегавајући сукобе, како економске, тако и оне горе" истакао је.
